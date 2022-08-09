魔爪伸到身障者！「抓交替」拐弱智青年去柬埔寨　賣友求生機制曝

▲刑事局國際刑警科赴桃園機場攔下險入人蛇集團虎口的6位民眾。（圖／記者張君豪翻攝）



記者崔子柔／綜合報導

國人屢傳受高薪工作吸引，遭騙至柬埔寨、緬甸的人口販運案件，想逃回台灣除了花大錢贖身，還有拐其他人來頂替的「抓交替」方式，不法集團甚至把魔爪伸向身心障礙族群，一名23歲父母雙亡的個案就受騙遭囚禁。

本站先前報導《找替死鬼內幕曝！台人被販運柬緬僅10％脫身 賣友求生慘劇狂輪迴》指出，「如果沒錢贖身，事實上有更惡劣的方法返台」，被救回台的受害者表示，想逃離除了付高額贖金，也可打電話誘騙更多台灣人到西港，行規是要騙3至5人，確定搭上飛機頂替就能離開。

▲警方到桃園機場進行宣導。（圖／民眾提供）



根據《自由時報》報導，中華育幼關懷協會自立青年講師王修元提到，一名23歲父母雙亡、從流浪之家救回的輕度智障個案，日前收到協會同儕的訊息說「柬埔寨工作不錯」，便在6月前往當地，結果遭毆打、關禁閉。

王修元指出，他和柬埔寨集團交涉時，提及該個案事情也做不好，他願意付機票錢求對方放人，但沒有收到回應，該個案則透過臉書傳訊息表示，對方要求5萬美元或50萬人民幣才肯放人。

王修元憂心，他曾聽說若孩子狀況不好就會被賣器官，他向屏東縣警方報案後接到外交部來電，談話內容不到一分鐘，被告知台灣法律無法管，讓他感到相當敷衍，他也只能要孩子好好待著，等待他們救援。