史上最慘皇帝！登基不到3時辰就亡國　龍椅還沒坐熱慘死敵軍手下

▲金末帝完顏承麟在位時間不到3個時辰就死亡。（圖／翻攝自微博／仙樂伴星辰）



實習記者林郁婷／綜合報導

古代皇帝看似能隨心所欲，實則也有不為人知的壓力。歷史上在位最長的是清朝康熙皇帝；相反，在位時間短的有像是秦王子嬰，從登基到駕崩只有29天，還有西漢廢帝劉賀更是只花了27天就下台，但時程最短的是金末帝完顏承麟，不到半天就死於沙場，令人不勝唏噓。

根據陸媒報導，完顏承麟一開始是金國將領，深受金哀宗器重，而這時的金國在哀宗的帶領下算是全盛時期，然而周邊的蒙古勢力也不斷強大，在滅了西夏後轉而開始全力討伐金。在天興元年（1232年）的三峰山之戰中，金軍多位主力將軍犧牲，預示金國逐漸滅亡，哀宗趕緊從首都汴京出逃，期間許多文武百官為了活命都相繼跑走，只有完顏承麟一路護主到蔡州。

到了天興三年（1234年），蒙古軍在南宋軍的支援下包圍蔡州，這時的哀宗深知即將亡國，因為不願成為亡國之君，只能將皇位禪讓給完顏承麟，起初完顏承麟不斷婉拒，但在哀宗以「朕所以付卿者，豈得己哉；以朕肌肥，不便鞍馬。城陷之後，馳突必難。顧卿平昔以疾聞，且有將略可稱。萬一得免，使祚胤不絕，此朕之志也」苦求，他才終於答應接受。

傳位大典剛開始不久，蒙宋聯軍就已經攻入城內，哀宗聽到消息後，立刻逃到幽蘭軒自我了斷；完顏承麟得知哀宗自縊的消息，悲慟萬分，而自己也在同天戰死沙場，金國就這樣滅亡了。

據史學家推測，完顏承麟登基時間不到半天，甚至可能不到3個時辰就死亡，是東亞歷史中在位時間最短的皇帝。