富二代老闆享受「皇帝吹捧感」！他見血汗加班制秒離職：遲早倒

▲有網友抱怨，富二代老闆在公司當皇帝，導致不少員工受不了離職。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／閔文昱報導

管理公司並非是一件易事，因此老闆若把公司交由第二代經營前，未先好好訓練，恐怕就會出現不少問題。一名網友表示，公司的老闆是二代接班，卻非常享受大家吹捧的「皇帝感」，甚至還讓公司加班文化愈趨嚴重，導致員工的流動率極高，然而老闆卻總是認為是員工的問題，讓他決定離職，並稱「公司會倒在你手上！」

一名年資3年半的員工近日在臉書社團「靠北老闆/主管2.0」發文表示，他的老闆是二代接班，打著國外知名學院碩士的鍍金學歷，在公司內享受著大家吹捧的皇帝感，喜歡有任何小事情就把10到20個人找來的身邊，完全不管員工忙不忙，「然後不停重複說著屁話，只要他參與的會議就會毫無效率可言。」

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▲原PO覺得老闆有許多不合理的要求。（示意圖／CFP）

原PO指出，這名老闆還希望員工們就算到了下班時間，持續加班，才能顯示對公司有認同感、有付出，看到準時下班的人，便會冷嘲熱諷，導致員工的流動率極高，然而，老闆卻總是認為是員工自己的問題，不曾檢討過自己的為人和品行，「秘書換了又換，把秘書當傭人在操。」

原PO抱怨，老闆很反覆無常，很擅長不懂裝懂，什麼事情都要做主，公司甚至有申請加班的制度卻不能申請，讓他忍無可忍，雖捨不得相處融洽的同事，但仍決意要離職，同時也向老闆喊話「老闆，該長大了！再繼續任性為所欲為，公司會倒在你手上！」

文章一曝光，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言「同事感情好，通常都有共同的敵人」、「有錢就是有任性的本錢」、「老闆不是出國鍍金，是中二」、「公司、主管爛，通常同事感情也會比較好」、「打公仔的待遇，不必在意公司的未來」、「真替他爸媽感到悲哀，是哪一間公司，公布出來，免得有人受害」。

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