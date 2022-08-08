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大陸 大陸焦點 特派現場

擴大開放　安商穩商，上海將續打造國際營商環境

記者趙禕/上海報導

大陸上海市政府今天上午舉辦了一場「上海這十年」主題新聞發佈會，介紹過去十年來上海市的成長與成就。針對對外營商環境和外商投資方面，特別強調將擴大對外開放，著力營造國際一流營商環境，持續打造新時代外商投資首選地、高品質外資集聚地；並強化招商安商穩商工作，讓外資企業在上海敢於投資、安心經營、做大做強。

▲「上海這十年」主題新聞發佈會現場。（圖／記者趙禕攝）

▲「上海這十年」主題新聞發佈會現場。（圖／記者趙禕攝）

做為中國大陸最具規模的現代化經濟大都市，上海在大陸改革開放後一直保持增長，過去十年來成長的規模和速度更是持續領跑。上海市市長龔正在發佈會上介紹，上海全市生產總值從 2012 年的 2.13萬億元增長到 2021 年的 4.32 萬億元，躋身全球城市第四位；人均 GDP 從 1.42 萬美元增加到 2.69萬美元，全市居民人均可支配收入從 3.86 萬元提高到 7.8 萬元；同時基本建成國際經濟中心、金融中心、貿易中心、和航運中心，實現城市功能新飛躍。上海金融市場交易總額從 528 萬億元增長到 2511 萬億元，口岸貨物貿易總額保持全球首位，上海港貨櫃輸送量也連續 12 年位居世界第一。

▲上海市市長龔正。（圖／記者趙禕攝）

▲上海市市長龔正。（圖／記者趙禕攝）
▼上海港貨櫃輸送量連續 12 年位居世界第一。（圖／記者趙禕攝）

▼上海港貨櫃輸送量連續 12 年位居世界第一。（圖／記者趙禕攝）

包括台資企業在內的大批外商企業在上海投資、建設、生產，也對上海飛躍式的成長有很大的貢獻。根據龔正市長的介紹，過去十年間跨國公司地區總部、外資研發中心分別達到857家和516家，累計實際使用外資超過3000億美元。

▲上海陸家嘴地區聚集了許多外資企業。（圖／記者趙禕攝）

▲上海陸家嘴地區聚集了許多外資企業。（圖／記者趙禕攝）

上海市副市長吳清也針對上海對外資企業政策進一步闡釋，他表示，對外開放是中國大陸的基本國策，也是上海最大的優勢。上海率先探索准入前國民待遇加負面清單管理制度，持續提升投資貿易自由化便利化水準；上海已經成為全球最富吸引力的外商投資熱土之一，成為跨國公司產業鏈、供應鏈、創新鏈全球佈局的首選地之一。

▲上海市副市長吳清。（圖／記者趙禕攝）

▲上海市副市長吳清。（圖／記者趙禕攝）

吳清副市長說，上海將堅定不移擴大對外開放，著力打造國際一流營商環境，持續建設新時代外商投資首選地、高品質外資集聚地；引導外資更多投向高技術、高附加值、高知識含量的產業領域；並且推出更多特色產業園區，為外資企業集聚發展拓展空間；同時還將著力提供優質服務，強化招商安商穩商工作，進一步完善法治，更高效地保護智慧財產權，保護企業合法權益，讓外資企業在上海敢於投資、安心經營、做大做強。

▲▼上海將持續推出更多特色產業園區。（圖／記者趙禕攝）

▲▼上海將持續推出更多特色產業園區。（圖／記者趙禕攝）

▲▼上海將持續推出更多特色產業園區。（圖／記者趙禕攝）

在人才引進方面，吳清說，上海將加快打造高品質的國際人才生態系統，持續優化創新創業的工作環境，建設世界一流的科研平台、產業平台、展會平台、合作平台；持續優化開放包容的發展環境，讓人才來得了、待得住、幹得好、流得動；持續優化後顧無憂的生活環境，為國際人才在簽證居留、出入境、住房、醫療、教育、文化等方面提供更多便利，提升服務保障的精准性、有效性、滿意度。

龔正市長也在會上提到，上海連續四年舉辦中國國際進口博覽會，帶動了貿易升級、開放升級、消費升級、和產業升級，未來也將繼續提供一流的城市服務、一流的城市環境，更好發揮進博會聯通內外、暢通迴圈的紐帶作用。一要促進消費提質，推動更多國際優質展品變商品，更好發揮消費潮流風向標作用；二要強化要素集聚，繼續辦好城市推介大會，吸引更多高能級市場主體、高新技術企業和高端品牌集聚；三要優化服務網路，持續做強「6天+365天」常年展示交易平台，構建「連接全球、買賣全球、服務全球」的網路樞紐。

▲中國國際進口博覽會是全球最大以進口為主題的專業展會，為全球廠商帶來巨大商機。（圖／記者趙禕攝）

▲中國國際進口博覽會是全球最大以進口為主題的專業展會，為全球廠商帶來巨大商機。（圖／記者趙禕攝）

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