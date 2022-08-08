尷尬！陳時中主張補足警消人力　北市警局長：決定權在中央「非北市府」

▲台北市議員陳重文。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

對於台北市的警消人員長期不足，民進黨台北市長參選人陳時中4日主張要將警消人力補足。國民黨台北市議員陳重文8日質疑，倘若陳時中當選台北市長，補齊警消缺額是否為北市府職權？台北市警察局長楊源明、台北市消防局長吳俊鴻皆坦言，決定權屬於中央政府，台北市政府無法決定。

台北市議會8日下午召開警政衛生部門質詢。國民黨台北市議員陳重文表示，陳時中日前揚言，擔任台北市長後要將警消缺額補齊，這是否有可能？台北市警察局長楊源明說明，警察員額派補是由警政署依每年警察員額做全國性統一調配，「他們（警政署）每一年派多少人來，我們（台北市警察局）沒辦法預期。」

楊源明指出，每年員警派補，包括北市請調到他縣市、他縣市請調到北市者，以及每年警專、警大畢業分發，還有特考班派等，各地缺額由警政署統一調配，大概每年3月、10月會做派補，台北市警察局無法事先知道，當然希望派越多人越好。

台北市消防局長吳俊鴻提及，消防局也相同，消防署每年會做調查，由消防局提出需求，但仍要視警大、警專招生情況，才能配發至台北市消防局。

陳重文詢問，所以市警局無法控制中央要派員多少，只能提出希望多少人，既然如此，陳時中的支票會不會跳票？楊源明聽聞問題後先說，「他（陳時中）當天講的內容，我不是很清楚。」而陳重文還原當天情況後，楊源明強調，決定權不在台北市，所以無法回答能否做到，「這部分是警政署，我無法替中央回答。」

面對陳重文不斷追問，陳時中的主張是否會跳票、台北市警察局是否無法決定？楊源明回應，「我們（台北市警察局）這邊無法決定。」而吳俊鴻也稱，台北市消防局相同，要看消防署能否派員補滿。

最後，陳重文認為「我們拭目以待」，並預測陳時中不可能補滿警消人力，倘若補滿的話，「那前面幾任市長不都在睡覺？」