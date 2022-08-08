3人已返台！北市11人受困柬埔寨　議員憂：網路詐騙受害者年輕化

▲台北市議員陳建銘。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

近期海外打工詐騙事件頻傳，外交部自2021年至今已經接獲超過100件國外打工詐騙案件陳情，其中柬埔寨高達90多起。無黨籍台北市議員陳建銘8日關心台北市報案人數，台北市警察局長楊源明表示，目前受理5件共11人，已有3人陸續返台。

台北市議會8日下午進行警政衛生部門質詢。陳建銘表示，近期很多民眾到柬埔寨打工，最後淪為人質，台北市目前有無民眾在柬埔寨回不來，進而向警察局報案？楊源明回應，警察局目前為止受理5件、共11人，但陸續有一部分人回國，初步了解3人返台，正在進一步了解是否在柬埔寨受到人身自由限制、外傳的人口販賣等。

陳建銘提及，警政署從航班資料估算，有2000多名台灣人被拐賣到柬埔寨等地區，若算上黑數，可能將近5000人，但台灣整體報案數才141起，加上機場也有攔截，希望警察能夠予以清查，倘若有部分滯留在東南亞的人士，是否能進一步給予關心和協助。

陳建銘也指出，近期網路詐騙越來越多，從2019年的1628起案件，到2020年成長至1709起，2021年為1746起，且數據顯示逐漸年輕化，以前被詐騙的大多數都是長輩，但現在年輕人比例佔了三分之一，呼籲警察局反詐騙宣導不該墨守成規，包括要教導民眾拒絕詐騙簡訊等。

對此，楊源明強調，北市警現在很重視網路宣導，除了透過LINE群組散播之外，也拍攝一些微電影，以及傳送圖文宣導資訊；而網路詐騙部分，也呼籲民眾下載「Whos call」等軟體。