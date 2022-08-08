陸媒內戰！海南日報「不爽封城狂被報」　凌晨開戰上海澎湃新聞

▲海南三亞封城，8萬多名遊客滯留。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

海南疫情近日快速升溫，旅遊勝地三亞已宣布封城，並導致超過8萬名遊客滯留，上海媒體《澎湃新聞》報導了許多當地亂象，包含旅宿業者惡意漲價、回程機票暴漲、住宿環境惡劣等。不料，相關報導竟引起海南媒體《海南日報》不滿，轉發了一篇暗批《澎湃新聞》的文章，質問道，「你們與三亞究竟有什麼仇怨？為什麼無視疫情防控大局，竭力帶負面節奏？」

▼《海南日報》轉發一篇批評《澎湃新聞》的文章。（圖／翻攝微博）



三亞宣布封城之後，《澎湃新聞》報導了多篇關於當地亂象的新聞，包含《從三亞登機後艙門都關了，廣播裡喊著讓大家下飛機》、《8萬遊客滯留三亞，回程機票暴漲，「就很離譜」》、《「住一晚上萬，吃一頓7000」，一家13口要滯留三亞7天》等。

相關報導引起了許多海南民眾的不滿，甚至連海南當地媒體也相當不爽，《海南日報》更在8日凌晨轉載了一篇標題為《對三亞疫情防控帶節奏，某媒體澎湃得「太離譜」》的文章。文章中指出，「請問，你們與三亞究竟有什麼仇、什麼怨，為什麼這麼無視疫情防控大局，這麼竭力的帶負面節奏？是你所在的城市出現疫情的那幾個月，三亞沒有千里馳援，還是你們疫情結束後，一波接一波來三亞時我們沒招待好？」

文章中提到，「是你所在城市的病例『兩人叫停一座城』時，三亞人民對你們說了什麼過激的言論，傷害了你們的感情，還是這波疫情中，有三亞人去到你們所在的城市，又引起了恐慌與騷動，讓你們過得不安不爽？」

▼《澎湃新聞》的報導引起大量討論。（圖／翻攝微博）



文章中指出，「是海南自由貿易港建設搶奪了你們的地位、你們的前途、你們的生意、你們的光環？還是今年上半年海南超10%的GDP增速讓你們臉上無光？或者，三亞是你們的某個主編、某個大佬、某個投資人的傷心地，不黑一下不打壓一下三亞無法向老爺們交代？」

文章最後更強調，「正告他們，他們無視大局，大局也不歡迎你們。疫情期間，也就罷了，我們要集中精力抗疫，沒工夫搭理他們那三瓜兩棗。但他們的所作所為，三亞會記住。疫情過後，我們有德報德、有怨我們還是報德，但賬，我們會算，會永遠記住。三亞的海很澎湃，我們很樂意用我們的海滌蕩他們的心，盡最大努力和善意讓他們恢復到從前的澎湃。」

由於大陸的媒體幾乎都是官方掌握，發生衝突的情形非常罕見，因此很快就在網路上引起關注，多數網友都站在支持《海南日報》的角度，「這麼用力黑海南，想轉移大家對上海封城的記憶？」「官方大號還這麼『不顧大局』，心到底向著哪裡？。」「海南迅速封城才是負責表現，反觀某個自私自利的城市，搞壞一鍋粥。」

▼部分網友肯定三亞封城舉動，稱是「為了保護更多城市、更多的家」。（圖／翻攝微博）

