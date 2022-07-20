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正妹記者輕生「陸網仍不放過」！評論刷一排謾罵：自殺博關注

▲▼曾穎輕生。（圖／翻攝自微博）

▲曾穎被曝輕生。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

32歲的曾穎在《澎湃新聞》擔任駐日記者，她先前在直播上提到安倍晉三遇刺時一度哽咽，遭大批大陸網友網路霸淩。她19日發布遺書後輕生，作家陳嵐則稱她目前正在醫院搶救中。不過，在她輕生消息傳出後，竟然仍被大批網友圍剿「自殺博關注」。

19日，疑似曾穎的朋友圈發出遺書稱，「很輕鬆，很平靜地向大家宣佈一個消息，32歲的我，決定要離開。」她說，自己2018年時罹患憂鬱症，症狀在2020年加重，今年7月則是嚴重到讓她無法支撐日常的工作和生活，「我想把人生最後的時間，過得漂亮而完整，不辜負任何人，也不留任何遺憾」。

▲▼曾穎輕生。（圖／翻攝自微博）

▲大陸網友為她輕生喝彩。（圖／翻攝自微博）

她的輕生消息被曝光後，大批網友再次謾罵和詛咒，「吃席了？大夥們坐哪裡，讓個位置，我也想吃她的席 ​」、「再也不見了吧，真的不想再看到妳任何信息，妳走吧，下去陪妳的安倍先生吧 ​」、「可以去地下追隨安倍啊！尊重人家的權利」、「自己做的事自己承擔，真想死的人就別讓別人知道，不要炒作」。

甚至還有網友指出曾穎曾經輕生過一次，但被救回，這次還是「戰術性自殺」。網友「吃冰冰滴花椒醬」 稱，「曾穎是福建人，是個炒作高手，她絕對死不了，她這演戲呢，她之前回國在上海跟同居男友搞區塊鏈騙了很多錢，那時微博名叫甜甜，被人天天追著罵她都沒死，就只是改了名叫曾穎在日本，整過容，是極其虛假之人，她還和被封殺的孌童癖網紅是朋友，不過那個人很早被封號了，她一貫炒作漲粉而已，絕對不會死」、「自殺遁？18年叫甜甜時搞區塊鏈坑錢時被人追著罵就玩自殺這一出，現在又來」。

▲▼曾穎輕生。（圖／翻攝自微博）

▲還有網友指出曾穎是自殺博關注。（圖／翻攝自微博）

對此，網友狂酸，「感動！堪比曹娥投江！新二十四孝啊！要沒死就沒意思了，氣氛都到了」、「套路了哈哈，後面劇情就是救回來了人沒事，然後指責網友冷血無情，再洗一波人設，完美」。

不過，還是有理性的網友聲援曾穎，「奴性極重的人，對同類一定極其兇殘， 因為它們從奴隸主那裡失去的自尊，需要從同類中得到補償-魯迅」、「所有的網絡暴力者，都認為自己無比正確，而被罵的人是無比的活該，應該死了算了，所以網暴永遠不會停止，因為網暴時他們永遠認為自己站在正義的一方，正確是不會有錯的，網暴別人才不是錯呢，錯的是被我罵的人。然而所有的暴力都是暴力，不管出於什麼原因，都無法改變是暴力的事實」、「真的無語！國人怎麼變的如此難以理解」、「評論裡的很多東西，都不能稱之為人」、「某些人是過得有多苦啊，才會這麼充滿惡意」。

▲陸媒駐日評論員被大陸網友出征。（圖／翻攝微博馬上談）

▲曾穎直播中哽咽遭網路霸凌。（圖／翻攝微博馬上談）

此前，日本前首相安倍晉三遭槍擊搶救不治，享壽67歲。在安倍遇襲後，曾穎透過直播描述事發經過，並敘述安倍晉三執政時期的政績等。值得注意的是，曾穎在描述的過程中一度有「哽咽」説不出話的情況，被大陸網友集體出征，認為曾穎的情緒失控是不恰當的表現。

當時，大陸網友群起圍攻，「沒搞懂她哭啥玩意，有啥好哭的？」、「這已經被策反了」、「總統和首相分不清，情緒幾近失控」、「中日友好安倍做了啥？」。

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