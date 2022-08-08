快訊／今本土+15206！新北2847例最多　各縣市分佈曝

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(8)日公布國內新增15,412例COVID-19確定病例，分別為15,206例本土個案及206例境外移入；另確診個案中新增26例死亡。

指揮中心表示，今日新增之15,206例本土病例，7,098例男性，8,094例女性，14例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(2,847例)，臺中市(1,850例)，桃園市(1,693例)，臺北市(1,500例)，高雄市(1,422例)，臺南市(1,147例)，彰化縣(705例)，新竹縣(495例)，苗栗縣(457例)，雲林縣(417例)，屏東縣(396例)，新竹市(327例)，宜蘭縣(289例)，花蓮縣(288例)，南投縣(284例)，嘉義縣(282例)，基隆市(260例)，嘉義市(157例)，臺東縣(151例)，金門縣(132例)，澎湖縣(104例)，連江縣(3例)。

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指揮中心指出，今日新增26例本土病例死亡個案，為12例男性、14例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、23例具慢性病史、17例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月16日至8月6日，死亡日期介於6月17日至8月6日。

▲指揮中心公布8/8確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

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