陸下半年徵兵工作全面展開　優先批准理工類大學升及備戰技能人才

▲解放軍2022年維持「一年兩次徵兵兩次退役」計畫。（圖／翻攝中國軍網）

記者魏有德／綜合報導

大陸2022年下半年徵兵工作全面啟動，受到近期印太局勢變化影響，今年首度將研究生畢業生及在校生青年徵集年齡放寬至26歲，此外，徵集對象仍以大學生為重點，優先批准理工類大學生和備戰打仗所需技能人才入伍。

▲大陸2022年下半年徵兵工作全面展開。（圖／翻攝央視）

《央視》報導，浙江省全面啓動下半年徵兵體檢工作，全省90多個徵兵體檢站陸續展開體檢、復檢，各地嚴把體檢質量關口，降低疫情傳播風險，提升體檢工作質效。目前，浙江全省下半年應徵報名人數超11萬，其中，大學生5萬，大學畢業生2.7萬，兵員徵集質量持續提升。

據了解，解放軍繼續實行「一年兩次徵兵兩次退役」。吉林全省適齡青年應徵報名人數超過2萬人，大學在校生和大學畢業生報名人數同比大幅增加；山東青島市11個體檢站同時開放，大學畢業生應徵比例超過90%。

河北承德市則是祭出多項政策獎勵措施，多方宣傳徵兵相關政策法規，回應徵兵入伍方面問題，鼓勵學生參軍報國。至於江蘇省則是聘請「八一勳章」獲得者錢七虎擔任徵兵宣傳形象大使，進一步加大徵兵宣傳力度，提升大學畢業生應徵報名率。