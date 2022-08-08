　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美專家：解放軍「在特定區域」將贏過美軍　若戰區僅限台灣很危險

▲▼ 南部戰區海軍某登陸艦支隊組織艦艇編隊開展海上實戰化訓練 2022.731央視 。（圖／翻攝 央視）

▲前美國海軍軍官表示，中國的海軍將是一個危險對手。圖為解放軍南部戰區海軍某登陸艦支隊組織艦艇編隊7月實施海上實戰化訓練。（圖／翻攝 央視）

記者張寧倢／編譯

美國眾議院議長裴洛西3日結束訪台行程後，中共解放軍隔天即展開「鎖台軍演」，截至8日上午尚未結束，引發台海緊張局勢。前美國海軍軍官、亞洲事務評論員紐沙姆（Grant Newsham）表示，解放軍在「某些區域」可能勝過美國，若衝突僅限於台灣周邊地區，中國海軍將是一個危險的對手。

法新社報導，在中國大陸的武力恫嚇之下，台灣一直保持著挑釁態度，堅稱台灣不會被「邪惡鄰國」嚇倒。但有專家警告，近日的軍事演習顯示出，越來越有膽量的共軍有能力對台灣實施嚴厲封鎖，並阻止美軍前來援助。

美前海軍軍官、日本戰略研究院（Japan Forum for Strategic Studies）研究員紐沙姆受法新社訪問時表示，「在某些區域，解放軍甚至可能勝過美國。如果戰役僅限於台灣周邊地區，如今的中國海軍將是一個危險的對手。」他說，若美國與日本出於某種原因不進行干預，對台灣而言，局面將變得艱難。

報導指出，中國《新華社》8日刊出簡短報導，援引解放軍空軍軍官說法指出，此次演習測試了「資訊化條件下的系統戰戰術，磨練與提升精準打擊摧毀關鍵目標島嶼的能力」，但文中並未提到演習結束。

台灣方面表示，中國大陸警告航空公司避開的7個臨時危險區，有6區已經失效，這顯示演習範圍部分縮減。然而，大陸海事局8日又發出最新航行警告，宣布將於南海湛江南三島東部海域進行射擊訓練。解放軍東部戰區8日中午也發布消息，將繼續在台島周邊海空域進行實戰化聯合演訓，「重點組織聯合反潛和對海突擊行動」。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►不但打折而且超方便！快用「蜂蜜蘋果慕斯」幫狗狗清潔牙齒

ET快訊
快訊／游否希結婚了！曬配偶欄　超正老婆真實身分曝光
飛彈爆炸？台東天空出現「蕈狀雲」　氣象專家曝3原因
1~2週後「BA.5會有一波疫情」　王必勝：沒打疫苗避免餐廳
向佐出軌沒事了？向太一開腔　陸網狂讚：霸氣
快訊／本土BA.5「暴增9例」！　分布3縣市
快訊／今本土+15206！　各縣市分佈曝
快訊／死亡+26！　今增1萬5206例「創百日新低」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄媒驚曝：北韓派10萬「志願者」大軍！　助俄攻擊烏克蘭

美國女兵超大膽！偷開軍庫盜6300萬軍備　上架eBay拍賣賺翻

籲拜登政府進一步挺台　美議員：台灣對美國經濟至關重要

「鎖台軍演」釋1危險訊號！　專家：大規模演習恐成新常態

吃廚師煮的菜慘了！親俄傀儡首長疑遭下毒　急飛莫斯科

見尋人貼文「才想起自己被綁架」　16歲少女視訊一眼認出親媽

美專家：解放軍「在特定區域」將贏過美軍　若戰區僅限台灣很危險

南韓將蓋全球最大摩天輪！「首爾之眼」坐落漢江　盼吸3千萬觀光客

狠女「加油站潑汽油」放火燒死男友　男救人驚嚇：皮膚燒到融化

彭博：裴洛西到訪暴露台灣弱點　台積電成兩岸博弈籌碼

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

雙載電動自行車路口竄出　騎士遭未減速轎車撞飛亡

王心凌合體張棟樑唱《彩虹的微笑》　《桃花小妹》三角戀也同框..引爆回憶殺

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

《不熙娣》來賓吼女學生「讓博愛座」　嗆：會讀書了不起？..遭罵爆道歉了

海龜遭小丑魚無情打臉2次　牠怒咬海葵秒變拆家現場

川普嗆裴洛西：去台灣幹嘛　直酸「給大陸行動的好藉口」

妹子騎車想找位子停！　後座歪樓：魏紫婷在哪

加油站員工遇數學狂人 問加95客神回復=45！

鋼鐵直男？妻給尪暗示　他全無情回答：然後咧

俄媒驚曝：北韓派10萬「志願者」大軍！　助俄攻擊烏克蘭

美國女兵超大膽！偷開軍庫盜6300萬軍備　上架eBay拍賣賺翻

籲拜登政府進一步挺台　美議員：台灣對美國經濟至關重要

「鎖台軍演」釋1危險訊號！　專家：大規模演習恐成新常態

吃廚師煮的菜慘了！親俄傀儡首長疑遭下毒　急飛莫斯科

見尋人貼文「才想起自己被綁架」　16歲少女視訊一眼認出親媽

美專家：解放軍「在特定區域」將贏過美軍　若戰區僅限台灣很危險

南韓將蓋全球最大摩天輪！「首爾之眼」坐落漢江　盼吸3千萬觀光客

狠女「加油站潑汽油」放火燒死男友　男救人驚嚇：皮膚燒到融化

彭博：裴洛西到訪暴露台灣弱點　台積電成兩岸博弈籌碼

張泰山超長快問快答一次看！選手後期受傷還被冰？他爆笑回應

俄媒驚曝：北韓派10萬「志願者」大軍！　助俄攻擊烏克蘭

快訊／北市工地意外！60歲工人墜地下一樓　無生命跡象送醫搶救

抗病毒藥對抗BA.5效果降？羅一鈞解讀研究數據　籲民眾勿自行調藥

美國女兵超大膽！偷開軍庫盜6300萬軍備　上架eBay拍賣賺翻

嘉義女警買便當「涉偷醬」！店家規定曝光　網友看法兩極

快訊／高雄大樓火煙狂竄！16車33人灌救　1男無呼吸心跳搶救中

大陸頻制裁...美國能救台灣經濟？專家曝殘忍真相：沒那麼簡單

理財周刊／中國中古屋業主所面臨的尷尬期

BA.5暴增9例！5人住北市「接觸者匡9人」　包含一起家庭群聚

女子夜店喝醉...被撿屍遭咬胸 4外籍淫狼「輪流性侵」到天亮

國際熱門新聞

中共軍演　美媒驚：台灣人超淡定

救命恩人竟是兇手！他為80K柬埔寨打工遭囚禁

裴洛西飛台　美中已做好開戰準備

裴洛西訪台　印度學者：可從台灣身上學習3件事

共軍飛彈狂射，台灣該怕嗎？　專家給答案

和5死瀑布合照　耍帥男下秒被沖走

不滿遭尹錫悅拒見？裴洛西讚日本「友誼」

雷根號將回防！共軍8日恐試射彈道飛彈

牙醫媽殺4歲女兒　陽台拋下慘死！生出聾啞女失望行兇

真的吃土！　他超商買回「罐頭」打開下場網噴笑

華春瑩用「山東餃子」喚台灣回家　美國人回擊了

港媒：中國宣洩怒氣後　外交面臨兩難

男哭求女友爆紅　給淑芬買麥當勞變金句

泳客遇鯊魚！一群海豚「築牆護送」影片曝

更多熱門

相關新聞

快訊／共軍發文「續在台周邊軍演」　國防部1500記者會說明

快訊／共軍發文「續在台周邊軍演」　國防部1500記者會說明

為抗議美國眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中國解放軍自4日午起至7日中午進行「圍台」軍演；不料，解放軍今（8日）又宣布繼續對「台島周邊海空域」進行實戰化聯合演訓，重點組織聯合反潛和對海突擊行動。針對中共軍演相關議題，國防部發言人孫立方預計今下午3時召開線上臨時記者會說明。

解放軍發文8日續軍演　未宣布行動結束

解放軍發文8日續軍演　未宣布行動結束

共軍連日實彈軍演　國軍「天雷操演」反登陸射擊明登場

共軍連日實彈軍演　國軍「天雷操演」反登陸射擊明登場

快訊／陸發布「航行警告」！南海實彈軍演　禁止駛入

快訊／陸發布「航行警告」！南海實彈軍演　禁止駛入

取消3項中美軍事交流！ 陸國防部：底線不容突破，溝通需要誠意

取消3項中美軍事交流！ 陸國防部：底線不容突破，溝通需要誠意

關鍵字：

共軍解放軍第四次台海危機實彈演訓實彈演習美軍

讀者迴響

熱門新聞

台情侶被騙去柬埔寨淚求救：遭性侵！

「想要做愛」點25杯熱茶　外送員送上山見這景象嚇逃

嘉義女警遭爆「偷便當店」　網友全罵翻

快訊／《羋月傳》戲劇女神宣布離婚！告別5年老公董子健

停止救援赴柬台人　反詐騙組織：沒聽過謝謝

林志玲罕見硬起來開吉！「跨海怒給大陸廠商難看」

蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！

「失聯3個月」房客突噴1句話！房東崩潰了

妻夜爬17噸貨車　醋夫捉姦結局超展開

只有今天！麥當勞大麥克、雞塊買1送1

史上首次！　解放軍艦闖入我24浬海域

中共軍演　美媒驚：台灣人超淡定

快訊／錄音檔曝「學生歡呼拍手可領600」　他赴北檢告發陳時中

買這6種商品滿600元抽農遊券！

木蘭颱風最快今生成！模擬路徑曝　雨區擴大

更多

最夯影音

更多
美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？
雙載電動自行車路口竄出　騎士遭未減速轎車撞飛亡

雙載電動自行車路口竄出　騎士遭未減速轎車撞飛亡

王心凌合體張棟樑唱《彩虹的微笑》　《桃花小妹》三角戀也同框..引爆回憶殺

王心凌合體張棟樑唱《彩虹的微笑》　《桃花小妹》三角戀也同框..引爆回憶殺

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

《不熙娣》來賓吼女學生「讓博愛座」　嗆：會讀書了不起？..遭罵爆道歉了

《不熙娣》來賓吼女學生「讓博愛座」　嗆：會讀書了不起？..遭罵爆道歉了

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面