美專家：解放軍「在特定區域」將贏過美軍　若戰區僅限台灣很危險

▲前美國海軍軍官表示，中國的海軍將是一個危險對手。圖為解放軍南部戰區海軍某登陸艦支隊組織艦艇編隊7月實施海上實戰化訓練。（圖／翻攝 央視）

記者張寧倢／編譯

美國眾議院議長裴洛西3日結束訪台行程後，中共解放軍隔天即展開「鎖台軍演」，截至8日上午尚未結束，引發台海緊張局勢。前美國海軍軍官、亞洲事務評論員紐沙姆（Grant Newsham）表示，解放軍在「某些區域」可能勝過美國，若衝突僅限於台灣周邊地區，中國海軍將是一個危險的對手。

法新社報導，在中國大陸的武力恫嚇之下，台灣一直保持著挑釁態度，堅稱台灣不會被「邪惡鄰國」嚇倒。但有專家警告，近日的軍事演習顯示出，越來越有膽量的共軍有能力對台灣實施嚴厲封鎖，並阻止美軍前來援助。

美前海軍軍官、日本戰略研究院（Japan Forum for Strategic Studies）研究員紐沙姆受法新社訪問時表示，「在某些區域，解放軍甚至可能勝過美國。如果戰役僅限於台灣周邊地區，如今的中國海軍將是一個危險的對手。」他說，若美國與日本出於某種原因不進行干預，對台灣而言，局面將變得艱難。

報導指出，中國《新華社》8日刊出簡短報導，援引解放軍空軍軍官說法指出，此次演習測試了「資訊化條件下的系統戰戰術，磨練與提升精準打擊摧毀關鍵目標島嶼的能力」，但文中並未提到演習結束。

台灣方面表示，中國大陸警告航空公司避開的7個臨時危險區，有6區已經失效，這顯示演習範圍部分縮減。然而，大陸海事局8日又發出最新航行警告，宣布將於南海湛江南三島東部海域進行射擊訓練。解放軍東部戰區8日中午也發布消息，將繼續在台島周邊海空域進行實戰化聯合演訓，「重點組織聯合反潛和對海突擊行動」。

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