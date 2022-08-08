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大陸 大陸焦點 特派現場

取消3項中美軍事交流！　陸國防部：底線不容突破，溝通需要誠意

▲大陸國防部發言人吳謙。（圖／CFP）

▲大陸國防部發言人吳謙。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸官方針對裴洛西訪台提出最新八項反制措施，包括取消中美軍事高層交往、通話等三項措施，還傳出美軍高層近日曾多次欲聯繫解放軍高層遭「不讀不回」。對此，大陸國防部發言人吳謙表示，「當前台海形勢緊張局面，完全是美方主動挑釁、一手製造的，美方必須為此承擔全部責任和嚴重後果。」

▲▼中國人民解放軍東部戰區軍演。（圖／路透）

▲解放軍東部戰區在台海進行實彈射擊。（圖／路透）

吳謙指出，中方曾就中美兩國兩軍關係、台灣問題等表明嚴正立場，特別是針對美國會眾議長裴洛西赴台提出嚴正交涉，「美方卻說一套、做一套，縱容支持（裴洛西）竄訪，蓄意製造台海緊張局勢。」

吳謙提到，針對美方惡劣挑釁行徑，中方宣布了八項反制措施，其中包括取消安排中美兩軍戰區領導通話、取消中美國防部工作會晤、取消中美海上軍事安全磋商機制會議，「中方有關反制措施是對美台挑釁的必要警示，對國家主權和安全的正當捍衛，完全合理、恰當適度。」

吳謙強調，底線不容突破，溝通需要誠意，「美方一面製造危機，一面又聲稱要管控危機，為其錯誤言行和挑釁舉動找托詞、打掩護，甚至對外炒作、混淆視聽、甩鍋推責，我們堅決反對。我們敦促美方切實尊重中方的核心利益和重大關切，放棄以台制華的幻想，不要在錯誤的道路上越走越遠。」

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