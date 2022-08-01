有麻古珍奶！ Uber Eats千家餐廳「指定品項下殺8折吃」限時9天

▲台灣美食「珍珠奶茶」登上美國紐約時代廣場看板。（圖／Uber Eats，下同）

記者蕭筠／台北報導

為歡慶台灣美食「珍珠奶茶」登上「美國紐約時代廣場」看板，外送平台「Uber Eats」驚喜祭出最新限時優惠，找來上千家合作夥伴推出全用戶限定「爽吃指定品項打8折」優惠，像是麻古茶坊、日出茶太、八方雲集通通有，即日起至8月9日限定登場，趕緊揪同事、朋友一起開訂。

▲麻古242家門市推出珍珠奶茶、玫瑰奶茶下殺8折喝。

慶祝「珍珠奶茶」榮登國際地標，Uber Eats攜手包括麻古茶坊、八方雲集、路易莎、日出茶太、及地方特色台味商家等超過1000家台式料理合作夥伴，一起推出「共饗台灣美食」活動，即日起至8月9日「爽吃指定品項下殺8折」，像是麻古全門市就能爽喝珍珠奶茶、玫瑰奶茶2款指定飲品打8折優惠，且Uber Eats優饗及 Uber 雙享會員再輸入「台灣第一」優惠序號，還可享訂單滿229元打85折優惠，每人限用2次，單筆訂單最高折抵60元。

▲foodpanda8月限定優惠來了。（示意圖／記者黃克翔攝）

另，外送平台「foodpanda」為迎接10周年紀念，也驚喜祭出限時「10重優惠」，不僅精選各大人氣店家先打折再享優惠碼現折活動，還有機會獲得999元美食金，趕緊先收下「8月限定優惠碼」，詳細優惠內容請看「先打折還能再折！foodpanda「8月超殺優惠碼」來了 加碼抽美食金」。

【你可能也想看】

►只有今天！超商「中杯拿鐵買3送3」 可以寄杯、冷熱互換

►身分證拿來！「這天生日」免費吃整盒可頌 加碼整月嗑爆買6送2

►9大速食店最新優惠快看！麥當勞送豬肉滿福堡、拿坡里炸雞買8送8