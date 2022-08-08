盧秀燕坐輪椅現身！傷後首次亮相　親主持刑大緝毒記者會

▲台中市長盧秀燕傷後首次公開行程，親自主持刑大緝毒破案記者會。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



記者許權毅／台中報導

台中市長盧秀燕上月27日因腳傷舊疾復發，接受髖關節手術，昨日順利出院後今日父親節銷假上班，坐著輪椅現身台中刑大，親自主持刑大掃毒破案記者會。盧秀燕說，自己的手術相當成功，很感謝醫護團隊，出院後第一個行程就是緝毒破案記者會，也大讚警察局長蔡蒼柏「無案不破」。

盧秀燕說，自己腳傷手術相當成功，很感謝醫療團隊，但醫囑需要一定程度才可以出院，目前仍需要每日換藥，自己目前會特別小心，並且減少走動時間，希望讓傷口癒合更快速，也笑說醫生希望我除了復健外「別再回去了」。

盧秀燕表示，這場破案記者會原本先前就要舉行，但先前警察局有其他刑事案件偵辦處理中，加上自己腳部開刀才延後至今，此案緝毒是近年來最大宗，並且由台中市擔任「發動機」與多個縣市聯合偵辦，避免毒品進入市面，尤其暑假期間避免毒害青少年。

盧秀燕也大讚警察局長蔡蒼柏，上任以來「無案不破」，是自己最倚賴的局處首長之一，也提到掃黑、肅槍、緝毒、打詐在去年度都是名列第一，顯示台中對於整頓治安的努力與決心，並在父親節當天向「波麗士爸爸們」說聲父親節快樂。

此次台中刑大「安居專案」聯合全國多個縣市，緝獲106名嫌犯，其中台中有6名藥頭、16名藥腳，第一級至第四級毒品總計達到1萬808.981公克，市值高達2300萬元。其中也見到毒品使用新興包裝，如偽裝成「防疫茶包」、「BNT」等等的毒咖啡包。