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女警買5便當被告偷竊！警：她2包+媽6包　同業曝醬包殘酷真相

記者翁伊森、陳韻如／嘉義報導

嘉義一名吳姓女警遭指控，買便當時「伸手偷東西」，事後偷竊過程曝光，竟是因為買了5個便當拿了8包醬汁，讓民眾看法相當兩極，有人怒批女警「知法犯法」，但也有人力挺，怒斥店家小氣。不過，經警方調查，女警當時是陪同母親買便當，自己僅拿了2包醬包，而母親拿6包，但為求慎重，警方仍將請示檢察官釐清究竟是刑案還是消費糾紛。

▲▼ 嘉義女警買便當多拿醬包挨告，引發網友熱議 。（圖／翻攝臉書／靠北police）

▲有員警上網爆料，嘉義布袋分局一名吳姓女警偷便當店，原因曝光引發網友熱議 。（圖／翻攝臉書／靠北police）

一名員警在「靠北police」指控，布袋分局有名偵查隊女警到朴子分局的轄區買便當，結果與便當店人員吵架，還趁著店員不注意時「伸手進去偷東西」，氣得店家報案。

該名員警指出，同事聯絡女警到案，女警不理會就算了，反而請當地民代來騷擾，質問女警是否不曉得竊盜是公訴罪（非告訴乃論罪），「然後本案時至今日也未有任何二組及督察科人員介入調查，是否真的有關係就沒關係？」

▲▼ 嘉義女警買便當多拿醬包挨告，引發網友熱議 。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼不少便當業者會免費提供顧客拿取醬包、 菜脯，業者表示，「不會管顧客要拿多少」。圖非當事店家（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼ 嘉義女警買便當多拿醬包挨告，引發網友熱議 。（圖／記者高堂堯翻攝）

事件曝光後引起軒然大波，不少人留言痛批員警「知法犯法」、「這種劣質警察，警察署還不快點開除他，還在那邊棺棺相護」，但也有人力挺，認為店家「小氣」。

整件事情的起因事後曝光，原來是因為吳女當天陪同母親到店裡買便當，而母親與店家發生停車糾紛，買完便當後，又因為多拿了醬包，氣得店家直接報警。對此，布袋分局局長也出面回應，吳女因為誤認醬包為隨餐附贈，而隨手拿了幾包，雙方產生認知上的差異，因而造成誤解，而此事是吳女個人的消費糾紛，分局也將協助完成相關法律程序，並協助達成和解。

另外，承辦此案的朴子分局也回應，後續店家並不打算提告，而經過了解後，吳女也僅拿了2包醬包，其母親則拿了6包，但慎重起見，仍將請示檢察官釐清究竟是刑案還是消費糾紛。

不過，對於事件的發生，記者實地走訪當地其他店家，業者則表示，醬包基本上都是免費任顧客取用，「不會管他要拿多少」，也曾看過有顧客買了一個便當，卻抓了一大把醬包或菜脯，這種事情經常發生，業者也見怪不怪。

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