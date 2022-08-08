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紐約情侶戶外活春宮！她跪腿間「公然吞吐」　路人目睹一幕超震驚

▲▼紐約戶外餐棚成治安死角，情侶公然吸毒、活春宮等誇張畫面曝光。（圖／翻攝自推特）

▲紐約戶外餐棚成治安死角，情侶公然吸毒、活春宮等誇張畫面曝光。（圖／翻攝自推特）

記者張寧倢／綜合外電報導

新冠疫情帶來經濟、醫療等許多負面影響，美國紐約市在新冠肺炎大流行初期，為了減緩餐飲業在防疫限制下的衝擊，在各地廣設戶外餐棚，然而，這些臨時搭建的棚屋如今已變成治安死角。有人就拍到，一對男女在裡頭當眾忘情吞吐，還有另一對情侶也在吸毒和接吻，誇張畫面讓拍攝者直呼「我的老天啊！」

根據《紐約郵報》等外媒報導，一段拍攝於紐約格林威治村（Greenwich Village）的影片最近在社群媒體上受到熱議。拍攝者是當地一名男性居民，他在上班路上途經科妮莉亞街（Cornelia Street）的一家餐廳棚屋，卻在大庭廣眾下目睹了限制級場景。

▲▼紐約戶外餐棚成治安死角，情侶公然吸毒、活春宮等誇張畫面曝光。（圖／翻攝自推特）

▲紐約居民目睹一對男女在開放式的棚屋中上演「吞吐秀」。（圖／翻攝自推特）

影片中拍到，一名男子躺在棚屋裡的一個行李箱上，女伴跪在他雙腿之間為他口交，而且身邊似乎擺著一罐喝過的啤酒。僅僅隔著一片矮牆隔板，另一名男子躺在地上昏睡，完全不知道隔壁正在上演活春宮。無獨有偶，影片也拍到另一對情侶在其他露天餐棚裡公然吸毒並接吻，其中一名男子上半身裸露，看起來精神恍惚。

拍攝者直呼，「我簡直不敢相信，當時只想著『我的老天啊！』」報導指出，這種戶外餐棚是在新冠疫情初期，為了幫助陷入困境的餐飲業者，而在紐約廣設，大多都是以輕便建材搭起的露天餐廳，估計有1.2萬家餐廳希望能以棚屋方式繼續維持經營，但部分市民們認為許多遊民以此為家，導致社區生活品質受到影響，現已有35人聯合向政府提起訴訟。

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