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「圍台軍演」驗收軍改成果　專家：中國對台遠比20年前更具威脅

▲▼共軍,軍演,中共,解放軍。（圖／路透社）

▲ 共軍在台灣周圍進行實彈演習。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中國為報復美國眾議院議長裴洛西訪台，4日起在台灣周圍展開有史以來規模最大軍演，使軍事專家得以研究解放軍現代化。英國專家指出，相較20年前，中國明顯對台更具軍事威脅，也可藉此看出2016年軍事改革的成果。

英國倫敦國防學院東亞海事戰略專家帕塔拉諾（Alessio Patalano）向France 24說明，相較1995至1996年及21世紀初期的軍演，中國軍事能力明顯逐漸升高，擁有更長程的飛彈和更好的彈藥，對台軍事威脅較20年前更加可信（credible），但對於北京是否已具備全面入侵台灣的能力，目前尚不清楚。

帕塔拉諾提到，此次軍演將展現2016年軍改使解放軍陸海空現代化聯合作戰能力提升多少，乍看之下也確實有所提升，但不代表完美，因為演習僅持續幾天，而侵台軍事行動需要更久。由烏俄戰爭可見，紙上談兵和實戰有著根本上的不同。

《彭博》日前指出，台灣F-16飛行員嚴重短缺，並詳述共機頻繁擾台延誤台灣訓練新飛行員。對於共軍演習是否導致台灣軍力惡化，帕塔拉諾則認為並不一定，由於台灣目前仍處於徵兵制轉向募兵制的10年過渡期，而過渡期需花費資金，也會造成不平衡狀況，例如飛行員短缺，但台灣已經意識到這一點，最終也會解決此問題。不過在看到烏克蘭全民抗俄的威懾效果以後，台灣有可能恢復徵兵制。

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