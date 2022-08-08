兩岸情勢升溫！BBC：台灣興起「習武熱」　年輕人開始學習作戰

▲裴洛西訪台引爆第四次台海危機。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國眾議院議長裴洛西離台後，中國便大動作對台進行報復，在台海周圍進行封鎖式實彈軍演。BBC記者傅東飛（Rupert Wingfield-Hayes）7日指出，隨著兩岸情勢升溫，加上烏俄戰爭的前車之鑑，台灣的年輕人之間最近開始興起了「習武熱」，讓越來越多的年輕人開始投身學習作戰。

據BBC報導，傅東飛指出，當他的朋友們得知他在台灣進行採訪任務時，都擔心地表示，「我希望你有防彈衣」、「你住的飯店有防空洞嗎」，因為他們無一不被中國官媒充滿火藥味的言辭嚇到，同時認定，裴洛西此次的台灣行注定會引發一場悲劇，就連部分身在美國的知名中國學者也認為，裴洛西訪台「極其魯莽」。

▲有民眾在福建平潭看到解放軍戰機升空，讓兩岸情勢升溫。（圖／路透）

儘管外界十分擔心裴洛西訪台可能引發不良效應，但傅東飛發現，台灣內部的聲音卻不盡相同；台灣不少立委十分歡迎裴洛西來台，因為他們認為，「這不是對中國的挑釁」，「而是美國支持台灣、支持台灣民主的象徵」，不過他們依舊會擔心兩岸情勢，害怕中國真的有一天會武統台灣。

傅東飛也提到，如今人們已意識到，中國「在必要時將動用武力統一台灣」的威脅實際存在，尤其在烏俄戰爭爆發後，台灣人民的警覺性也隨之提高。報導指出，對比台灣在今年7月舉行的漢光38號演習與中國近期的「環台軍演」，專家們不難發現，兩岸的軍力相差懸殊，一旦發生軍事對抗，台灣將相形見絀。

隨著台灣年輕一代保衛家國的意識抬頭，傅東飛最近發現，台灣興起了一股新的「習武熱」，越來越多年輕男女已開始投身學習作戰與使用槍械，以便在關鍵時刻能派上用場。傅東飛最近在距離台北半小時車程的一家廢棄廠房中，觀摩了大約30名年輕男女學習基本射擊技能的過程。

他形容，雖然這些年輕人使用的是氣槍，但這些槍和真槍幾乎一模一樣，而且較為高級的訓練班還會全副武裝，身穿防彈服、頭戴頭盔與無線通訊設備，在訓練場地進行巷戰演練。

相關培訓公司的經營者蔣先生（Max Chiang）表示，自2月開始，前來參加槍枝訓練的人數暴增了50%，部分訓練班女學員的人數甚至達到了班級的4、50%；人們從烏俄戰爭的爆發意識到，大國侵略弱小鄰國的現實將不斷發生，而且相關情形也有可能會發生在台灣。

前來學習作戰的女學員麗莎（音譯，Lisa Hsueh）表示，「如果我們和中國的緊張關係引發戰爭，我將會挺身保護我自己和家人。這就是我學習射擊的原因。像我這樣的女性不會上前線作戰。但如果戰爭爆發，我就能在家中保護自己。我們生活在一個民主國家，我珍惜我們的自由，也必須捍衛這些價值觀。我為自己在台灣長大感到幸運。」