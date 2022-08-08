共軍圍台空前演習　對台美是「黃金機會」！專家曝原因

▲ 北京為報復裴洛西訪台，封鎖台灣周圍海域展開演習。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國眾議院議長裴洛西訪台點燃北京怒火，中共解放軍4日起在台灣周圍海域展開空前軍演。防務專家指出，這使外界得以一窺中國軍力，成為北京多年軍事現代化努力過後，有助台灣、美國及日本等國評估中國軍事戰略的寶貴機會。

《南華早報》報導，此次共軍演習比以往更接近實戰，且是史上首次封鎖台灣東部海域並發射實彈。澳洲智庫澳洲戰略政策研究所（ASPI）研究中國安全問題的高級分析師戴維斯（Malcolm Davis）指出，這對美國及其盟友來說是寶貴的機會，可透過觀察實彈演習、監測通訊及感測器發射訊號來了解解放軍戰力，也許還可看到他們過去從未使用的武器系統。

中國2015年展開一系列軍事改革，旨在提高解放軍戰備能力，目標在2027年具備現代化戰鬥力。台灣軍事專家亓樂義表示，此次軍演為台灣、美國及日本等國提供良機，以分析解放軍過去7年軍改成效，「北京似乎打算利用軍演來測試改革成果，看看解放軍是否有足夠能力在戰時進行有效聯合作戰行動。」

亓樂義進一步指出，「台灣及其印太夥伴會非常有興趣知道結果如何，尤其是美國」，軍演提供更了解共軍如何調動部隊、有何戰術、如何集結部隊並發動攻擊及使用何種新型武器的黃金機會，「我很肯定那些觀察解放軍封台演習的人正利用各種間諜網絡蒐集情資。」

美國智庫蘭德公司高級安全分析師希斯（Timothy Heath）則認為，此次軍演傳達的關鍵訊息是，解放軍正準備對台灣實施封鎖，且也可能這麼做，另一項重要訊息則是突顯台灣的脆弱及對中國的依賴性。

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