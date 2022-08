遊湖一半驚見人骨！美國西部米德湖再發現人類遺骸　5月以來第4具

▲美國米德湖(Lake Mead)。(圖/達志影像/美聯社)



美國國家公園管理局今天指出,因受乾旱影響導致水位持續下降的美國最大人造水庫米德湖(Lake Mead),昨天又發現一具人類遺骸,這是今年5月以來發現的第4具遺骸。

國家公園管理局(National Park Service)聲明表示,遊客於昨天中午11時15分左右在內華達州米德湖國家休憩區(Lake Mead National Recreation Area)的游泳海灘(Swim Beach)發現遺骸,並通報公園巡邏員。

美國福斯新聞頻道(Fox News)報導,公園巡邏員在拉斯維加斯都會警察局(Las Vegas Metropolitan Police Department)潛水隊的協助下打撈起遺骸。

官員指出,已經聯繫內華達州克拉克郡(Clark County)的法醫來鑑定死因。

由於調查還在進行中,當局沒有立即提供這具遺骸沉入米德湖有多長時間或這名死者的性別等詳細資訊。

歷史性旱災近來席捲美國西部大部分地區,水庫及湖泊水位都下降至前所未有的低水平,讓供水吃緊。



受乾旱侵襲的米德湖在5月引起全球關注,當時有遊客發現一個被棄置於湖中的桶子,內有一名幾十年前頭部中彈男性的屍骨。警方認為這起謀殺案發生於1970年代末至1980年代初之間。

沒想到幾天過後,米德湖又發現另一具遺體,但沒有證據顯示涉及任何犯罪行為。到了7月25日公園巡邏員再接獲通報,米德湖戲水區的礫石灘被發現有一具人類遺骸。

