美軍「導彈測量船」來了！5天路徑直朝台灣　最新位置曝光

▲美國海軍導彈測量船「霍華德洛倫岑號」（Howard O. Lorenzen）7日現身沖繩附近海域。（圖／翻攝自推特／SCS Probing Initiative）

記者詹雅婷／綜合報導

共軍7日宣布繼續對台灣實戰演訓。依據「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）稍早發布的最新消息，美國海軍導彈測量船「霍華德洛倫岑號」（Howard O. Lorenzen）在8月3日從日本橫須賀港出發後，7日已經來到沖繩附近海域，推測進入偵察陣位。

依據SCSPI公布的5天路徑圖，可見霍華德洛倫岑號3日至7日一路朝西南方向前進，靠近台灣。

SCSPI表示，霍華德洛倫岑號搭載的CJR雷達系統主要包括兩部大型S、X波段相控陣雷達，具備廣域搜索、目標捕獲、識別、多目標處理與精確監視能力。