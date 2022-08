美軍「導彈測量船」來了！5天路徑直朝台灣　最新位置曝光

▲美國海軍導彈測量船「霍華德洛倫岑號」(Howard O. Lorenzen)7日現身沖繩附近海域。(圖/翻攝自推特/SCS Probing Initiative)

記者詹雅婷/綜合報導

共軍7日宣布繼續對台灣實戰演訓。依據「南海戰略態勢感知計畫」(SCSPI)稍早發布的最新消息,美國海軍導彈測量船「霍華德洛倫岑號」(Howard O. Lorenzen)在8月3日從日本橫須賀港出發後,7日已經來到沖繩附近海域,推測進入偵察陣位。

依據SCSPI公布的5天路徑圖,可見霍華德洛倫岑號3日至7日一路朝西南方向前進,靠近台灣。

SCSPI表示,霍華德洛倫岑號搭載的CJR雷達系統主要包括兩部大型S、X波段相控陣雷達,具備廣域搜索、目標捕獲、識別、多目標處理與精確監視能力。

USNS Howard O. Lorenzen (T-AGM-25), the latest vessel of the Military Sealift Command’s three-missile-range instrumentation ships, departed from Yokosuka in haste on August 3rd, operates around Okinawa Island on August 7th. ( Pic Source: Naval Technology ) #Pelosi #Taiwan pic.twitter.com/8XpVywxGZ5