　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

人物／陳時中談「小孩聽五月天演唱會」　2特質凸顯領導風格

▲民進黨台北市長參選人陳時中專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨台北市長參選人陳時中專訪。（圖／記者林敬旻攝）

◎採訪：陳家祥、呂晏慈、陶本和
◎攝影：陳家豪、黃國霖、林敬旻

文／陶本和

父親節前夕，民進黨台北市長參選人陳時中接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪。身為父親的他，談起兩個兒子，嘴巴很保留、用字很謙虛，但肢體不會騙人，相較嚴肅的政治議題，他動作大了些，眼角的笑容也多了點，溢於言表的，是他對兒子的驕傲與欣慰。

陳時中自認是個傳統的小家庭，自己是醫師，老婆是音樂家，他們都有屬於自己的專業，他的大兒子成績很優異，學業一直都不需要操心，晚上9點早早把作業寫完，甚至可以說，大兒子的學業表現，早就超出陳時中預期與要求的標準。

至於陳時中的小兒子，性格傾向自由，不拘泥在教育的體制內，這對陳時中來說，像是難以掌握的浮雲，多了不確定性，但他似乎也樂於「欣賞」孩子自己做的決定，他只要在一旁陪著摸索與成長。

訪談間，陳時中分享一段小故事，有一次兒子說要去聽五月天的演唱會，前一天晚上就要去排隊等進場，他起初認為沒有必要，可以隔天再請老婆載孩子們去就好；不過，兒子告訴他，同樣的演唱會門票錢，早一點去排才可以距離舞台進一點，而且他早就跟好友們規劃好，大家要在哪裡會合、在哪裡搭車。

陳時中說，他聽完之後告訴老婆，兒子的計畫、規劃方案，感覺很周詳，孩子都有自己思考過，那就讓他們照這個計畫去執行也不錯。筆者觀察，陳時中對於孩子教育，歸納起來就是「傾聽」與「欣賞」。

或許，這就是陳時中的教育理念，更是他的管理之道。陳時中可能不懂徹夜排隊等五月天演唱會的瘋狂與熱血，但他選擇傾聽，並放手好好欣賞年輕人的計畫與選擇。

▲陳時中與家人。（圖／陳彥安IG）

▲陳時中與家人。（圖／陳彥安IG）

陳時中不是傳統「醫科」出身，在醫界是地位相對較低的牙醫，雖然幫蔡英文研擬政策，但第一任衛福部長也不是他，甚至在行政院長蘇貞昌上任時，一度是最可能被異動的內閣人選。

不過，陳時中擅長聽取專業意見、組織溝通，性格冷靜有條不紊，讓他有足夠手腕能整合極為複雜的醫藥界，在成為衛福部長後，也成功推動「長照2.0」政策。但是，殘酷的是，他依然在衛福部這個冷衙門，努力做事但往往不容易被看見，要不是因為疫情的關係，他才成為具全台知名度的閣員。

當然，陳時中也不是交通專業，但領導者必須看見問題、解決問題，要解決內湖交通的問題，不一定是去當交通部長，而是彙整專家學者、現場會勘，親身到內湖科學園區座談，身為領導人必須要有「傾聽」的身段，更要「樂於欣賞」不同的意見，從中整合歸納出可行方案。

回顧這幾年的台灣政壇，台北市長柯文哲強調不講官話、不循舊規，在受訪時常常「語出驚人」，對傳統政治人物大酸特酸，讓他吸引相當程度的支持民眾；接著，被視為百年難得一見的政治奇才、前高雄市長韓國瑜掀起的「韓流」，他的妙語如珠，比柯文哲更快言快語，差點吹倒整個民進黨政權。

相較於柯文哲、韓國瑜的激情，陳時中的風格顯得無聊許多，但這似乎也是在疫情亂世中，社會所需要的穩定力量。從疫情爆發以來，他必須維繫中央、地方的合作不斷線，即便身為執行單位的地方基層有怨言，他也選擇概括承受一切的砲火。

陳時中不是傳統政治人物，但從民進黨確定提名以來，接受媒體訪問時也是金句連發，雖然不如柯文哲、韓國瑜一般的「驚句」，但可看出他絕對有「政治性格」。他的「人設」不用幕僚特別塑造，他的政治歷練、人生歷程已經形塑了獨樹一格的領導風格，他擅長傾聽、組織溝通，擁有跨領域協調手腕，以及冷靜有條不紊的處事態度，這就是他的人設。

說實在，陳時中很無趣，他就像個嚴肅爸爸，但又願意傾聽孩子們講話。在社會紛亂、疫後重建之際，他不浮誇、不自誇、不激情，願意承受各方的意見與責難，然後維持一慣的冷靜與堅毅。

▲民進黨台北市長參選人陳時中專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨台北市長參選人陳時中專訪。（圖／記者林敬旻攝）

 

►獲設計大獎的日本啤酒杯3件才699元！夏日暢飲消暑必備

ET快訊
抽農遊券！　30萬份抽獎資格、方式一次看
前新加坡外長：裴洛西飛台當晚　美中已做好「開戰準備」
屁孩餐桌「當俄羅斯轉盤」下秒悲劇了！　家長竟要告店家
張育成9局滿壘強心臟選保送　隊友驚呼：不可思議
台情侶被騙去柬埔寨淚求救：遭性侵！　「活體摘器官」駭人SOP
快訊／發走路工時薪600？　陳時中競辦回應
快訊／錄音檔曝「學生歡呼拍手領600」　他赴北檢告發陳時中

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台年輕人喊「兩岸開打奮死一戰」　他感嘆：又不願意當兵

選前將為人父！呂家愷拋育兒政策：2類疫苗應納全額補助

直擊／體驗農家樂　陳時中扛鋤採竹筍：該補助農民電風扇

拋內湖交通解方被笑「兩光金句」　陳時中批黃珊珊：失敗主義濃厚

發走路工時薪600？　陳時中競辦駁斥：已有近千名志工

苦苓10題逼問蔡英文！　「不要再到處跑行程裝沒事」

快訊／錄音檔曝「學生歡呼拍手2小時領600」　他赴北檢告發陳時中

人物／陳時中談「小孩聽五月天演唱會」　2特質凸顯領導風格

ET專訪／陳時中談選舉戒慎恐懼　認「台灣防疫好！經濟成長全球最好」

20萬想收台人自製「解放軍地圖」　他曝對話喊：尊嚴不是錢能收買

雙載電動自行車路口竄出　騎士遭未減速轎車撞飛亡

王心凌合體張棟樑唱《彩虹的微笑》　《桃花小妹》三角戀也同框..引爆回憶殺

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

川普嗆裴洛西：去台灣幹嘛　直酸「給大陸行動的好藉口」

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

《不熙娣》來賓吼女學生「讓博愛座」　嗆：會讀書了不起？..遭罵爆道歉了

海龜遭小丑魚無情打臉2次　牠怒咬海葵秒變拆家現場

鋼鐵直男？妻給尪暗示　他全無情回答：然後咧

加油站員工遇數學狂人 問加95客神回復=45！

戲精柴挺肚把自己卡好卡滿　「受虐式」尖叫：啊～被卡住了

台年輕人喊「兩岸開打奮死一戰」　他感嘆：又不願意當兵

選前將為人父！呂家愷拋育兒政策：2類疫苗應納全額補助

直擊／體驗農家樂　陳時中扛鋤採竹筍：該補助農民電風扇

拋內湖交通解方被笑「兩光金句」　陳時中批黃珊珊：失敗主義濃厚

發走路工時薪600？　陳時中競辦駁斥：已有近千名志工

苦苓10題逼問蔡英文！　「不要再到處跑行程裝沒事」

快訊／錄音檔曝「學生歡呼拍手2小時領600」　他赴北檢告發陳時中

人物／陳時中談「小孩聽五月天演唱會」　2特質凸顯領導風格

ET專訪／陳時中談選舉戒慎恐懼　認「台灣防疫好！經濟成長全球最好」

20萬想收台人自製「解放軍地圖」　他曝對話喊：尊嚴不是錢能收買

立陶宛交通部政次訪台5天　雙方擬建立「台、立直飛航線」

唐玲悲揭身世…爸爸劈腿家暴拿她脅迫媽媽　「父親節沒什麼好快樂」

男童練跳水「屁股重摔入泳池」　親友笑翻！網怒了：嚴重會癱瘓

轎車違停人行道遭連開6張罰單　車主「不能出門」苦衷曝光

隱藏版小確幸！2大超商「3C回收價」比一比　這款爽換120元

泳客遇鯊魚狂追！一群海豚「築起肉牆」安心護送　珍貴畫面曝光

台鐵「中秋連假加開122班車」　8／11起開放購票

台年輕人喊「兩岸開打奮死一戰」　他感嘆：又不願意當兵

選前將為人父！呂家愷拋育兒政策：2類疫苗應納全額補助

不接美軍高層電話　陸軍方：美方一手製造的緊張局面

正宮埋伏逆襲「雙手爆推」　小三飛噴頭撞車...網：超療癒

政治熱門新聞

史上首次！　解放軍艦闖入我24浬海域

快訊／錄音檔曝「學生歡呼拍手可領600」　他赴北檢告發陳時中

國史館貼文：中華民國已由北京政府繼承

陸委會再次譴責陸軍演：停止不理性

我F-16V戰機掛彈想防共軍　軍事專家搖頭：根本無力反制

發走路工時薪600？　陳時中競辦駁斥：已有近千名志工

快訊／中共1架無人機闖金門！　國軍「射擊信號彈」警示

藍營前外交官酸雷根號「倉促逃離」：大陸一宣布軍演就跑了

挺過論文、球場雙爭議？　林智堅好感度「由黑翻紅」反超張善政3%

內湖交通有解？陳時中出6招、蔣萬安提4解　她酸：陳在xyz蔣還在abc

20萬想收台人自製「解放軍地圖」　他曝對話喊：尊嚴不是錢能收買

陸媒稱共艦離花蓮僅11.78公里　海軍斥假消息：全程監控、絕對沒有！

陸發動14億人共建台灣實景地圖

苦苓10問蔡英文：不要到處跑行程裝沒事

更多熱門

相關新聞

直擊／體驗農家樂　陳時中扛鋤採竹筍

直擊／體驗農家樂　陳時中扛鋤採竹筍

貓空是台北市綠竹筍最大產地，有著「金牛角筍」的美稱。民進黨台北市長參選人陳時中今（8日）上午親赴貓空採竹筍、下廚煮筍湯，他開玩笑說，今天特別穿上雨鞋，總不可能穿西裝來這裡，以後應該補助農民電風扇，就不會那麼熱。

內湖交通解方「兩光」？　陳時中批黃珊珊：失敗主義

內湖交通解方「兩光」？　陳時中批黃珊珊：失敗主義

發走路工時薪600？　陳時中競辦駁斥：已有近千名志工

發走路工時薪600？　陳時中競辦駁斥：已有近千名志工

快訊／錄音檔曝「學生歡呼拍手可領600」　他赴北檢告發陳時中

快訊／錄音檔曝「學生歡呼拍手可領600」　他赴北檢告發陳時中

ET專訪／88節陳時中大談爸爸經　兒子竟送「便當」、「開會」當禮物

ET專訪／88節陳時中大談爸爸經　兒子竟送「便當」、「開會」當禮物

關鍵字：

陳時中2022九合一大選2022台北市長

讀者迴響

熱門新聞

嘉義女警遭爆「偷便當店」　網友全罵翻

「想要做愛」點25杯熱茶　外送員送上山見這景象嚇逃

蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！

停止救援赴柬台人　反詐騙組織：沒聽過謝謝

中共軍演　美媒驚：台灣人超淡定

「失聯3個月」房客突噴1句話！房東崩潰了

林志玲罕見硬起來開吉！「跨海怒給大陸廠商難看」

史上首次！　解放軍艦闖入我24浬海域

冷氣只吹晚上！他收天價「電費帳單」嚇壞

木蘭颱風最快今生成！模擬路徑曝　雨區擴大

半年沒滾床單！人妻揪超綠真相：都生2胎了

陸傳「9萬件國寶藏美日」故宮回應了

怨共用洗衣機卡泥沙　網見1句反批：你也一樣

五堅情唱一半...「數字天團」突衝上台！　集體無預警宣布退團

台灣3大鬼后都真的！少女借屍還魂續命60年

更多

最夯影音

更多
雙載電動自行車路口竄出　騎士遭未減速轎車撞飛亡

雙載電動自行車路口竄出　騎士遭未減速轎車撞飛亡
王心凌合體張棟樑唱《彩虹的微笑》　《桃花小妹》三角戀也同框..引爆回憶殺

王心凌合體張棟樑唱《彩虹的微笑》　《桃花小妹》三角戀也同框..引爆回憶殺

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

川普嗆裴洛西：去台灣幹嘛　直酸「給大陸行動的好藉口」

川普嗆裴洛西：去台灣幹嘛　直酸「給大陸行動的好藉口」

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面