人物／陳時中談「小孩聽五月天演唱會」　2特質凸顯領導風格

▲民進黨台北市長參選人陳時中專訪。（圖／記者林敬旻攝）



◎採訪：陳家祥、呂晏慈、陶本和

◎攝影：陳家豪、黃國霖、林敬旻

文／陶本和

父親節前夕，民進黨台北市長參選人陳時中接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪。身為父親的他，談起兩個兒子，嘴巴很保留、用字很謙虛，但肢體不會騙人，相較嚴肅的政治議題，他動作大了些，眼角的笑容也多了點，溢於言表的，是他對兒子的驕傲與欣慰。

陳時中自認是個傳統的小家庭，自己是醫師，老婆是音樂家，他們都有屬於自己的專業，他的大兒子成績很優異，學業一直都不需要操心，晚上9點早早把作業寫完，甚至可以說，大兒子的學業表現，早就超出陳時中預期與要求的標準。

至於陳時中的小兒子，性格傾向自由，不拘泥在教育的體制內，這對陳時中來說，像是難以掌握的浮雲，多了不確定性，但他似乎也樂於「欣賞」孩子自己做的決定，他只要在一旁陪著摸索與成長。

訪談間，陳時中分享一段小故事，有一次兒子說要去聽五月天的演唱會，前一天晚上就要去排隊等進場，他起初認為沒有必要，可以隔天再請老婆載孩子們去就好；不過，兒子告訴他，同樣的演唱會門票錢，早一點去排才可以距離舞台進一點，而且他早就跟好友們規劃好，大家要在哪裡會合、在哪裡搭車。

陳時中說，他聽完之後告訴老婆，兒子的計畫、規劃方案，感覺很周詳，孩子都有自己思考過，那就讓他們照這個計畫去執行也不錯。筆者觀察，陳時中對於孩子教育，歸納起來就是「傾聽」與「欣賞」。

或許，這就是陳時中的教育理念，更是他的管理之道。陳時中可能不懂徹夜排隊等五月天演唱會的瘋狂與熱血，但他選擇傾聽，並放手好好欣賞年輕人的計畫與選擇。

▲陳時中與家人。（圖／陳彥安IG）

陳時中不是傳統「醫科」出身，在醫界是地位相對較低的牙醫，雖然幫蔡英文研擬政策，但第一任衛福部長也不是他，甚至在行政院長蘇貞昌上任時，一度是最可能被異動的內閣人選。

不過，陳時中擅長聽取專業意見、組織溝通，性格冷靜有條不紊，讓他有足夠手腕能整合極為複雜的醫藥界，在成為衛福部長後，也成功推動「長照2.0」政策。但是，殘酷的是，他依然在衛福部這個冷衙門，努力做事但往往不容易被看見，要不是因為疫情的關係，他才成為具全台知名度的閣員。

當然，陳時中也不是交通專業，但領導者必須看見問題、解決問題，要解決內湖交通的問題，不一定是去當交通部長，而是彙整專家學者、現場會勘，親身到內湖科學園區座談，身為領導人必須要有「傾聽」的身段，更要「樂於欣賞」不同的意見，從中整合歸納出可行方案。

回顧這幾年的台灣政壇，台北市長柯文哲強調不講官話、不循舊規，在受訪時常常「語出驚人」，對傳統政治人物大酸特酸，讓他吸引相當程度的支持民眾；接著，被視為百年難得一見的政治奇才、前高雄市長韓國瑜掀起的「韓流」，他的妙語如珠，比柯文哲更快言快語，差點吹倒整個民進黨政權。

相較於柯文哲、韓國瑜的激情，陳時中的風格顯得無聊許多，但這似乎也是在疫情亂世中，社會所需要的穩定力量。從疫情爆發以來，他必須維繫中央、地方的合作不斷線，即便身為執行單位的地方基層有怨言，他也選擇概括承受一切的砲火。

陳時中不是傳統政治人物，但從民進黨確定提名以來，接受媒體訪問時也是金句連發，雖然不如柯文哲、韓國瑜一般的「驚句」，但可看出他絕對有「政治性格」。他的「人設」不用幕僚特別塑造，他的政治歷練、人生歷程已經形塑了獨樹一格的領導風格，他擅長傾聽、組織溝通，擁有跨領域協調手腕，以及冷靜有條不紊的處事態度，這就是他的人設。

說實在，陳時中很無趣，他就像個嚴肅爸爸，但又願意傾聽孩子們講話。在社會紛亂、疫後重建之際，他不浮誇、不自誇、不激情，願意承受各方的意見與責難，然後維持一慣的冷靜與堅毅。

▲民進黨台北市長參選人陳時中專訪。（圖／記者林敬旻攝）