南投縣抽驗加水站微生物近1／10不合格　2家複驗仍未過遭罰5千元

▲南投縣加水站水質衛生檢驗結果出爐，微生物項目近1/10樣本不合格。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣衛生局為監測縣內加水站水質衛生安全，確保消費者飲水安全，今年上半年度進行水質抽驗，共計抽驗41件，微生物檢驗有近1/10不合格，複驗結果仍有2處加水站未符合規定，衛生局已依違反《南投縣加水站自治管理條例》規定，處5000元罰鍰並暫停供水，違規業者於7月初再次水質送驗才合格過關。

縣府衛生局指出，這次加水站水質檢驗項目包括微生物（大腸桿菌群、綠膿桿菌、糞便性鏈球菌）及重金屬等，檢驗結果重金屬部分均符合規定，但微生物部分有4件與規定不符，已針對違規業者進行相關的輔導及限期改善，並於6月底完成複驗；複驗仍未通過的2家業者除依法開罰，也輔導針對老舊加水站設施進行改善。

衛生局表示，加水站所販售之盛裝水，水源有地下水或自來水，但都是生水，因此縣府訂有《加水站自治管理條例》，規範業者應於加水站明顯處張貼「應煮沸勿生飲」標示，也呼籲業者應善盡管理人責任，定期進行水質檢測及管路濾材設備的查檢維護，並提醒民眾加水站所購買的盛裝水不可生飲使用，仍需經過煮沸後才食用，以維護身體健康。



衛生局強調，現正值酷暑盛夏時期，身體水分在炎熱高溫下很容易流失，民眾平時就要養成多喝水的習慣，才能避免中暑、保持健康；如有食品衛生安全問題及消費疑義，可電洽南投縣衛生局服務專線049-2231994。