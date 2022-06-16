枋寮資深警所長休假運動載水　鷹眼尋獲贓車！車主超驚喜

▲枋寮警分局東海所所長藍清輝休假到加水站加水，憑敏銳感覺力找到一台失車 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

枋寮警分局東海所所長藍清輝近期休假時，騎乘機車至佳冬鄉西昌路段上一處加水站，手持加水槍同時，瞄見對向車道有一部逆向停車之自小貨車，擁有30年辦案經驗的他，心想該處平常幾乎不會有人停放車輛，直覺懷疑該車遭「丟包」，便與東海所同仁確認，沒想到一查竟是贓車，所長立即通知所內輪值副所長何朝雄、警員夏群凱到場協助，現場封鎖採證並將車輛移置保管後，立即通知龔姓失主前來領回。

龔姓失主表示，日前至派出所報案時心想車子應該找不回來了，沒想到接獲警方通知「你的車子找到了」，讓失主又驚又喜，表示該部小貨車是生活工作必不可少的工具，想不到警方將車輛尋回，表示非常感激。

東海派出所所長藍清輝，在枋寮分局任職將近30年，對於轄內發生之失竊汽車、機車，總會將英文、數字默背腦中，會利用勤餘時段在轄內相對人煙罕至處所慢跑，休假同時仍不忘打擊犯罪，從警迄今在休假時段查獲贓車已有20餘輛，這次又憑著敏銳直覺迅速找回失車。

枋寮分局長黃政龍表示，肯定所長藍清輝休假期間鷹眼建功，勤餘運動時間發揮敏感度，並注意可疑人車，長期累積下來的實務經驗與技巧，及認真工作的精神殊值嘉勉，並呼籲居民務必將車輛放置在安全處所，並留意將鑰匙、車窗確實拔起、關緊，勿讓宵小有機可趁。