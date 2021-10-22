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扯！日大阪醫院誤接水管　害慘員工「喝了廁所水」近30年

▲▼大阪大學醫學部附屬醫院出現水管誤接的情況，導致部分員工與患者28年來將廁所水拿來飲用、洗手與漱口。（圖／翻攝自大阪大學醫院網站）

▲阪大醫院出現將廁所水的水管誤接至供予飲用、洗手與漱口的自來水管。（圖／翻攝自大阪大學醫院網站）

記者張寧倢／編譯

日本大阪一家醫院近日整修新的診療大樓，施工人員赫然發現自來水管路誤接，導致部分區域自醫院建成以來，一直都把廁所水當作一般飲用水使用，而且情況竟然長達近30年。

根據《讀賣新聞》報導，位於吹田市的大阪大學醫學部附屬醫院鬧出大烏龍，負責整修新診療大樓的工人7日打電話通報了「水管配管不明」的狀況，業者一查之下驚覺門診、中央診療大樓的部分區域誤將用於廁所的地下水管，連接到原本應該流出飲用水的120個水龍頭。導致醫院1993年竣工至今28年，已有許多員工和患者不小心將廁所水拿來飲用、洗手、漱口等。

大阪大學20日聲明，誤接的管線18日已經全數更動完畢，且醫院每周皆自行對飲用水進行顏色、味道與氣味等檢查，而從2014年4月以來有紀錄以來都沒有發現問題，也無任何健康問題的報告，目前大阪大學正在對地下水的水質進行分析調查，結果尚未出爐。

大阪大學理事兼副校長中谷和彦在記者會上道歉，「提供高級醫療服務的大學醫院為人們帶來不安，對此深感抱歉。」據悉，日本使用淡水作為廁所用水，這次被誤飲的地下水只有經過簡易過濾與殺菌處理，並未經過多重消毒，因此不可拿來生飲，一般地下水僅作為廁所沖水與空調冷卻水之用。

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