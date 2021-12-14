快檢查家中的飲水　用水的6大隱憂你中了幾項？

▲有了孩子更注重居家飲水問題，尤其是中南部民眾一天到晚都在為了水質問題煩心。（圖／取自shutterstock）



消費中心／綜合報導

每天喝的水看似乾淨無色無味，卻是影響身體健康的重要因素之一，眾所周知中南部民眾，一直以來都對家庭用水充滿各種疑慮，日常用水包括水質問題和長期對人體的影響，共有6大用水隱憂，快來看看你們家中了幾項？

□隱憂1：住家縣市重工廠密度高

□隱憂2：屋齡超過20年，自來水管線老舊未更換

□隱憂3：常至加水站裝水

□隱憂4：頻繁飲用瓶裝水

□隱憂5：家中飲水口感不佳 常有苦澀味

□隱憂6：裝設需要儲水桶的傳統RO逆滲透系統

這6大隱憂都是中南部家庭常見的NG用水習慣，尤其家中有小孩或是長輩的更是不可不慎，往下看瞭解更多長期對身體可能產生的危害。

中南部水質問題多，自來水、加水站、瓶裝水……選來選去都不夠安全！

中南部身處重工業區，部分不肖工廠和垃圾掩埋場，滲出廢水汙染地下水，使水中含有重金屬，讓民眾喝下肚也不自知。即使水源未受汙染，通過自來水管線到家中也難以放心，因台灣自來水管線多半老舊暗藏汙垢，潛藏問題難以察覺，水質不好更連帶影響口感，使得家中原本就不愛喝水的孩子更加抗拒，種種水質原因使得民眾需「外出求水」。

▲水質問題不僅影響家中老小健康，水中雜質也會造成口感不佳，更加難以改變小孩討厭喝水的習慣。（圖／取自pexels）

中南部加水站遍布數量驚人，堪稱全台之冠，可是加水站的水真的夠乾淨嗎？過去曾有加水站經檢驗後，大腸桿菌超標的報導，而且大部分的水源不明，即使各縣市衛生局會安排定期抽驗水質及查核衛生設備，但仍時有所聞不肖業者以地下水誆騙水質的惡劣新聞，還有部分加水站業者的水箱儲放、開放式水槍出水口髒污滋生病菌等，素質和環境衛生都令人擔憂。另外，三兩天就要提水桶到街頭巷尾買水，若是住在沒有電梯的老公寓，爬上爬下熬心費力，老人家們更是有跌倒風險。那麼換買有牌子的瓶裝水呢？長期喝進塑膠微粒所累積的健康風險也不可忽視。

▲不肖加水站業者販售來源不明的地下水的新聞時有所聞，加水站環境和水質皆令人擔憂。（圖／資料照，彰化地檢提供）

「水質問題煮沸就好」？！沒有這麼簡單！

擔心飲用水帶有汙染物影響全家人的健康，有些民眾會問「把水煮沸不就好了嗎？」但家醫科陳欣湄醫師提醒，即使煮沸水也無法完整去除細菌與病毒，尤其是家有抵抗力較弱的孩子或長輩而言，不夠乾淨的飲用水不但沒辦法照顧家人健康，還可能因為重金屬超標或是塑膠以及不明水源夾帶的細菌病毒等，造成免疫力低下，甚至累積毒素引起身體病變的危機。另外，硬水區常見的水垢問題也無法透過加熱解決，水壺壁產生的大片白色水垢讓人看了觸目驚心，長期使用下來也會消耗電器的壽命，如咖啡機、飲水機。

▲水垢是最直接能看見的水質問題，不僅影響水喝起來的口感，也會讓家中電器更難以清理以及容易耗損。（圖／取自shutterstock）

既然天天都要喝水，那麼水質好壞必須留意，身為兩個孩子的母親，陳醫師也特別重視水質，選擇居家安裝有機構檢驗、專做淨水系統的國際大廠品牌淨水器；像是德國水質專家BRITA，就專門為台灣環境設計產品BRITA R10，並通過NSF、SGS國際雙權威機構檢驗，讓喝下肚的每一口水都令人安心。

▲德國水質專家BRITA推出「BRITA R10」雙RO逆滲透系統，守護台灣家庭的飲水健康。（圖／翻攝自BRITA官網）

BRITA R10標榜業界首創雙RO逆滲透系統，採用無桶直輸，廢水比低，更有每分鐘1.5公升的高效造水， 5秒就能喝到一杯純淨好水，而且省去了儲水桶的空間，除了讓家中櫥下更多空間可運用，最重要的是避免傳統RO造水太慢需儲水桶，造成桶內新舊水混合可能有二次污染的疑慮。比起傳統RO濾水後會出現苦澀味，BRITA R10透過創新4重過濾技術，能去除泥沙、塵土等雜質，並濾除重金屬、農藥、氯氣及其他影響口感的有害物質；更選用高規格美國陶氏RO膜，濾除99.999%病毒和細菌，還有後置濾芯提升水質口感，讓孩子愛上喝水。

▲BRITA R10的雙RO濾芯和創新4重過濾技術，能濾除水中雜質和病菌等。（圖／翻攝自BRITA YouTube）

BRITA R10淨水器搭配專屬無鉛無壓不鏽鋼水龍頭，使整套系統能夠乘載高壓漏水及爆管風險，實際用水時才會進行過濾，不會喝到前一次的殘留水，讓每一杯都是最新鮮的純淨好水。另外採用一體拋棄式濾芯的BRITA R10，更換上比起傳統開放式濾芯輕鬆，且封閉式濾芯不用擔心二次污染；透過德國工藝專屬淨水龍頭的綠紅黃燈貼心設計，提醒更換濾芯時間，簡單好懂，在家隨時可以安心享受新鮮生飲的乾淨純水。

▲有了「BRITA R10」，在家打開水龍頭即可喝到新鮮生飲的乾淨純水。（圖／取自pexels）

有人說，水決定健康的品質和生命的長度，喝好水，不只能淨化身體、帶走體內的垃圾，對講究生活品質的人，水，更是關鍵之一。不管是泡茶、煮飯、煲湯，健康的水質是影響健康與美味不可或缺的元素。德國水質專家BRITA回應需求，不僅全系列淨水系統通過機構檢驗檢驗，一機搞定水質問題，還具備長達3年的完善保固與售後服務機制，成為民眾天天喝好喝滿的最強夥伴，輕鬆簡單就能達到以純淨好水澆灌健康人生的目標。

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