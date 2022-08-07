慶祝父親節　大溪區表揚29名模範父親

▲慶祝父親節，大溪區公所表揚29名模範父親。（圖／大溪區公所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

父親節前夕，大溪區公所7日於大溪區多目標體育館2樓文化會館，舉辦「111年度慶祝父親節模範父親表揚活動」，接受表揚的模範父親，平均年齡為68歲，最高齡為82歲新峰里的簡金樹先生，由區長陳聖義親自頒發賀匾表揚獲選的29名模範父親，肯定他們對家庭和社會奉獻。

接受表揚的模範父親中，福仁里的陳春義先生身兼母職照顧3位子女，事業、家庭兩頭燒，子女們對父親的付出感念在心，都能互相照顧減輕父親的負擔，如今子女也成家立業，他終能卸下重擔，於閒暇時參加民間團體、擔任幹部，如義勇刑警協會大溪八德分隊長、歷史街坊理事、宮廟委員、代表等，並於多處學校捐款，熱心公益，無私付出回饋社會。

一心里的鄭勝期先生自小成績優異，於擔任校長期間，作育英才無數，長子與長女也跟隨父親腳步，於學校任教，鄭勝期先生退休後，致力於推廣童軍訓練活動並自104年起擔任大溪區調解委員迄今，替區民解決困難，排解紛爭。

義和里游維國先生與妻子成立桃園照顧服務協進會，為地方服務，長子後來也跟隨父親腳步，投入照顧服務的行列。李德成先生是原住民的模範父親，在高雄那馬夏部落成長，現在擔任大溪區原住民事務幹部，致力於推廣原住民族文化及傳承並執行相關福利措施。