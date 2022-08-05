爸爸辛苦了　台東縣表揚20位模範父親

▲台東縣表揚20位模範父親。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東縣政府於5日舉行111年度模範父親表揚活動，提前向父親們致賀，參與表揚的模範父親為台東縣各公所推薦，總計20名，由縣長饒慶鈴頒獎表揚，其中台東市83歲岳子明先生為最年長的模範父親。

表揚活動首先由在地「Fun-loving Studio玩樂樂團」演出，帶來動聽充滿懷舊風格歌曲演唱，饒慶鈴致贈每位模範父親表揚狀、山脈與父子背影的木刻復古窗花夜燈紀念品，播出模範父親與家人們合照，充滿和樂溫馨。饒慶鈴表示，今年20位模範父親從61到83歲，來自各行各業，有務農、教育界、經商、公職等，每位模範父親皆肩負家庭重任，用心撫育子女，熱心鄰里事務或擔任慈善志工，以身作則成為後輩楷模，感謝爸爸們一肩扛起家庭生計、貢獻社會。

今年的模範父親，來自海端的古阿旺先生平日務農且生活簡樸，曾任霧鹿派出所工友多年，維護派出所清潔也協助各項救難工作，任勞任怨服務村民；居住池上的何武春先生養育子女、孝養父母及祖母，熱心參與公眾事務，協助救援落水孩童獲頒好人好事代表，長期協助清理村內環境，在縣府展覽客家舊文物時，無償提供自家收藏的客家品及照片，版權授予台東縣池上客家文化園區，不遺餘力造福村里。

來自達仁的尤國榮先生出生於台坂村部落頭目家，打造尤家生態農場及友善養殖環境，走出部落擺攤、販賣農漁產，為部落產業盡一份心力，深知部落頭目責任重大，扛起照顧族人責任，帶領家族延續排灣文化；綠島從事傳統漁業的陳逢榮先生，不畏討海生活辛勞，積極參與社區村里事務、關懷弱勢族群，對子女的人格成長樹立典範，照料洗腎髮妻數年，陪同妻子看診，實屬為夫為父典範。

111年度模範父親(依年齡排序)：

台東市岳子明（83歲）、長濱鄉王明月（80歲）、海端鄉古阿旺（79歲）、池上鄉何武春（78歲）、台東市張見興（77歲）、太麻里鄉李進德（77歲）、台東市鍾孟康（75歲）、卑南鄉林昇光（72歲）、成功鎮吳春福（71歲）、東河鄉張瑜（70歲）、綠島鄉陳逢榮（70歲）、關山鎮林錦源（70歲）、台東市陳榮林（69歲）、鹿野鄉陳柏翰（68歲）、蘭嶼鄉蔡武勇（67歲）、台東市呂春長（65歲）、金峰鄉鄭振興（63歲）、達仁鄉尤國榮（63歲）、大武鄉張修一（62歲）、延平鄉陳進金（61歲）。