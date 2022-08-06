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迎接88節「擁父幸福」　桃園區表揚77位模範父親

▲桃園區表揚77位模範父親

▲桃園區長洪清淵表揚模範父親。（圖／桃園區公提供）

記者楊淑媛／桃園報導

隨著社會的進步，過去父親在家庭中扮演嚴父的角色，漸轉變為慈父，而使88父親節的日子備受重視。桃園市桃園區77位模範父親，5日於桃園區公所接受各界表揚，會場外的「擁父幸福」拍照區，只見受表揚的模範父親，紛紛由家人陪同在拍照區排隊合影；因時值年底選戰，各政黨市議員參選人紛紛到場，發送文宣品爭取支持。

▲桃園區表揚77位模範父親

▲▼桃園區公所表揚模範父親。（圖／桃園區公提供）▲桃園區表揚77位模範父親

出席活動的市長鄭文燦和民進黨市長參選人林智堅也到場，祝賀所有獲獎的模範父親並指出，獲得這項殊榮就如同獲得終身成就獎，能和家人們都能夠同享榮耀。▲桃園區表揚77位模範父親

▲各政黨市議員參選人於會場外發送文宣品。（圖／記者楊淑媛攝）

桃園區長洪清淵表示，今年桃園區最年長的模範父親為94歲的袁香如先生，出生於安徽省，因隨著國軍來台，一生投入軍旅為國效勞，婚後與妻育有2子2女，在他的諄諄教誨下，子女各個事業有成、品德俱佳，共育有8位孫兒，家庭幸福和樂。

▲桃園區表揚77位模範父親

▲▼受表揚的模範父親，紛紛由家人陪同在拍照區排隊合影。（圖／記者楊淑媛攝）▲桃園區表揚77位模範父親

袁香如先生軍旅退休後便與妻子一同投入社會公益，以實際行動參與社會服務，熱心協助鄰里事務及幫助弱勢，獲得鄉親們的讚揚與肯定。洪區長說，父親在家人的心中就像一座山，是為整個家庭撐起一片天的靈魂人物；大半輩子的無私奉獻、培育出優秀的子女，也為家人們提供安心穩定的生活。擁父幸福，有他在，讓我們的家庭更和樂、美滿。

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