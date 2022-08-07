和欣客運感恩回饋辦抽獎嘉年華　再加碼「鐵粉免費遊台南」

▲和欣客運找到10組在疫情期間搭乘台南台北或台中台北這種中長途路線的和欣客運忠實鐵粉，免費安排搭車來台南吃、住五星級飯店、遊府城2天1日遊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市是最受歡迎的旅遊城市，和欣客運總部就在台南，看到疫情解緩，客運載客率回溫，和欣客運把政府的補助再加碼回饋乘客，7日除舉辦感恩回饋舉辦抽獎嘉年華外，再加碼「鐵粉免費遊台南」活動。

和欣客運指出，經過大數據分析找到10組，在疫情期間搭乘台南台北或台中台北這種中長途路線的和欣客運忠實鐵粉，他們在此期間有搭乘250次以上的紀錄，有的不僅在疫情期間不離不棄，也是搭和欣客運長達10幾、20年的老顧客，和欣客運免費安排搭車來台南吃、住五星級飯店、遊府城2天1日遊。

鐵粉中有坐20年的老顧客，還有搭10幾年超過65萬的「死忠」，疫情時間30個月，中長途250次以上，最高約250*300=75000公里，有破10萬公里的（台北-台南、台北-台中），台南轉運站8月7日除和欣抽獎活動外，同場地另有台南市交通局、 觀光旅遊局、台南市文化觀光伴手禮產業發展協會的「台南轉運好讚市集」活動，贈送 1000 張面額 50 元之轉運市集振興券給旅客，歡 迎遊客搭乘客運來台南旅遊轉運。

現場還有異業聯合行銷的攤位，「騎士派 x 詠心同行」機車出租業者，提供搭和欣享租車折扣及在地店家體驗，台南市旅行商業同業公會則 提供優惠旅遊套裝行程、小汽車租賃遊台南等。

和欣客運林景鴻經理表示，疫情時期仍有一群老顧客對和欣不離不棄，搭 乘次數堪稱是和欣的鐵粉，特別選出疫情階段累積搭乘里程最高者， 招待免費來台南吃喝玩樂、並入住五星級飯店。活動當天將邀請神秘嘉賓代表台南市及和欣贈送在地伴手禮作為感謝，台南市公共運輸處 特別加碼贈送「台南雙層巴士乘車劵」。

和欣林經理透露，接洽過程中，深深感受到鐵粉的支持。甫獲選為「和欣鐵粉」的楊先生表示，「長期南北跑，比較起來，和欣一樣的票價， 有更好的服務、更優惠的抽獎回饋，現在還招待免費遊台南，真是太貼心了，將永遠支持和欣。」鐵粉台北陳先生表示，「我坐和欣超過 14 年，車資也超過 65 萬了！」鐵粉台中蘇小姐表示，「我從和欣一 開始就在坐，坐20幾年了！」。





會場再搭配知名品牌霜淇淋免費送、啦啦隊熱舞表演等活動，整個轉 運站熱鬧滾滾，整合交通、觀光、美食、伴手禮等好康大集合，宛如 小型旅展，邀請各地民眾8月7日來台南吃、喝、玩、樂。