和欣客運「超額神祕豪禮」揭曉　注意是不是幸運兒！

▲和欣客運運務部主任劉恩任指出，推出百萬豪禮月月抽活動，7月載客情形較上個月成長 33％，顯然有效激勵民眾來搭車。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

和欣客運推出百萬豪禮月月抽活動後，7月載客情形較上個月成長 33％，顯然有效激勵民眾來搭車，第一次抽獎活動於7日在台南轉運站熱熱鬧鬧的抽出幸運得主，除統一在和欣官網公布外，將逐一發放訊息通知得主，請民眾注意手機，或許就是其中的幸運兒。

豐富獎項中，除 Gogoro 電動機車、Ａpple iPhone手機、Apple Watch智慧手錶等重量級獎項外，更令人期待的，就是第三重神秘【超額豪禮】。和欣客運於抽獎現場揭曉神秘的【超額豪禮】，就是【免費乘車卡】，得獎者本人可於1年內不限路線、次數，免費暢遊和欣所能到達之地點。獎項一公布，現場驚叫聲連連，本次共抽出3名得主，據了解3位得主對於自己獲獎都非常驚訝，直問是真的嗎？



和欣客運經理林景鴻透露，9月及10月份仍會加碼抽出，請民眾踴躍來搭乘和欣客運，搭越多次越有機會，或許下一次的【超額豪禮】得 獎者就是你。



據了解，受新冠肺炎疫情衝擊，國人自主減少外出，國內旅客大量流失，連續2年衰退，依據交通部統計網資料，自從2020年1月疫情蔓延後，公路客運載客量大幅衰退21.42％，2021年又減少32.68％，台灣高 鐵也逐年減少 15.09％及 24.07％。至於國道客運，載客量平均減少5成，2021年6月最慘，只剩疫情前的1成。

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但和欣客運樂觀表示，觀察今年6月，高鐵旅客人數較去年大幅增加 480％，高速公路通行輛次也成長40.77％，相信隨著疫情趨緩，運量 回升可期。



和欣客運表示，配合交通部「公路汽車客運運量提升獎助方案」，國 道客運業者紛紛祭出各類優惠，結算今年7月載客情形，較上個月成長33％，更較去年成長172％，直呼「客人回來了！」有感，未來人 潮絕對不只多這幾成。



迎接久違的人潮，和欣祭出多重優惠交通部公路總局7月推出「公路汽車客運運量提升獎助方案」後，國 道客運三巨頭相繼推出優惠活動積極搶客。相較於統聯客運的20元折價券及週週抽10萬現金，國光客運的優惠套票及車票最高現折 40元，就屬【和欣客運】的優惠最為多元及豐富，除了「套票買6送2 優惠」持續熱賣，第一重通通有獎大放送（免費車票隨你抽，保底20 元！）、第二重百萬好禮等您抽（Gogoro電動機車、Ａpple iPhone 手機、Apple Watch智慧手錶、各路線套票、電子折價券）、第三重 再加碼【超額神秘豪禮】，獎項豐富、中獎率史上最高。