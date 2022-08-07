林佳龍諷侯友宜「利用機會宣揚政績」 　兩人出席同活動卻未同框

▲林佳龍6日晚出席新北市雲林同鄉會2022慈善公益活動感恩餐會並受訪。（圖／林佳龍競辦提供）

記者蘇晏男／新北報導

籍貫雲林縣的民進新北市長參選人林佳龍昨（6日）晚間出席新北市雲林同鄉會2022慈善公益活動感恩餐會，他致詞時表示，總統蔡英文徵召他參選新北市長，期許他成為70年來新北市第一個雲林人市長，讓新北大發展。此外，林佳龍也向現場雲林同鄉會鄉親拜託，助他順利當選。

林佳龍和新北市長侯友宜昨晚皆新北市雲林同鄉會活動，但兩人並未同場相會。林佳龍說，同鄉會平時對母縣的辛苦家庭、對旅北經濟比較困難的雲林鄉親都有提供協助，在現任理事長林進忠6年任內共募集 9200戶的關懷經費和資源，充分體現事業有成之後回饋社會「食人一口、還人一斗」的精神，讓他非常感動。

媒體問及稍早侯友宜的致詞大談政績，是否是產生危機意識？林佳龍指出，現任者一定會盡量利用機會宣揚政績，但他看到新北有很多的基礎建設、社會福利需要再提升，除了五股垃圾山、新泰塭仔圳等基本的都市建設外，「現在是在一個大翻新的時代」，他會將過去擔任交通部長、台中市長的經驗用在新北，並在侯友宜的基礎上接棒往前衝，讓新北真正成為台灣新都、而非台北的衛星城市。

林佳龍說，近期因為市政議題和侯友宜交鋒，大家也了解他在交通部長任內，協助了包括林口交流道、基隆捷運汐東線、淡北道路、關渡新橋等等建設，積極溝通協調、出面解決問題、邀集相關市府共商解方，「林佳龍不分黨派在努力推動」。

林佳龍也提到，新北市的社會住宅、人均社福預算都需要加強，中央現在有長照、托育、育兒津貼補助等良好政策，希望新北市也能真正升級。

對於近期中國對台的文攻武嚇，林佳龍表示，後天就是父親節，這時候中共卻還在軍演射飛彈，「台灣全民要團結」，展現台灣人不懼威嚇、在關鍵時刻堅持民主自由的價值。

林佳龍說，正因為台灣的處境特別，城市外交特別重要，新北市必須要有國際觀，因此近期拋出成立「國際事務局」的構想，希望廣結姊妹城市，讓新北、台北結合，用城市接軌國際。