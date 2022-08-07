周末走走！中友百貨推彰化小農市集　勤美誠品推7月半街區派對

▲周末走走！中友百貨推彰化小農市集，彰化知名的冰果農場也到場擺攤。（圖／中友提供）



記者游瓊華／台中報導

台中中友百貨即日起至8月14日每週六、日下午1點至6點，於C棟1F廣場舉辦小農市集，8月7日、13日以及14日，首次與彰化縣政府合作，集結冰果農場等16家特色農特產，推出多樣農特產，彰化縣長王惠美也化身推銷員，到現場親自推銷。另外，台中勤美誠品即日起至9月5日推出「草悟系 · 七月半」街區派對，現場巨型充氣裝置15米「草地狀元」趴在草悟道也引起話題。

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▲周末午後，不少消費者到中友百貨小農市集逛逛。（圖／中友提供）



這次市集展出的農特產品包含被藝人激推的「冰果農場」的果乾、果汁；人稱「水稻界的博士」-「樁盛米舖」的稻米、麵包製品，「水之鄉農場」的頂級巨峰葡萄、蘋果絲瓜，「古稻樂埕」的酒糟雞系列產品以及冬菇、洋菇、益生菌蛋，「草昇農場」的友善芭樂、百香果，「川桑果園」的桑葚製品，「甜蜜蜜蜂園」的國產蜂蜜，「三四一果物」的各式果醬、果乾，「葡丁丁果園」的葡萄醋、豐水梨等等，還有時下流行的療癒系植栽、多肉植物。

▲勤美誠品推7月半街區派對。（圖／勤美提供，下同）



台中勤美誠品則首創全台，推出七月半創意街區派對「草悟系 · 七月半」，於台中市民廣場、勤美 誠品綠園道、PARK2等六大場域同時推出搞怪趣味體驗活動，藝術家阿咧A-Lei打造的大型充氣裝置15米「草地狀元」裝置，近來已經吸引不少遊客打卡拍照。勤美表示， 8月12日(五)、13日(六)將以市民廣場為主舞台、串聯周邊場域共同舉辦重頭戲「LAY DOWN螢火晚會」，邀請拍謝少年、Whyte -?te壞特、雷擎等重量級歌手演出。