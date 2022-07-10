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重機車聚勤美綠園道「狂催油門」居民火大　創辦人：即日起停辦

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲重機車聚勤美綠園道狂「催油門」噪音居民火大，創辦人：即日起暫停。（圖／民眾提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市西區勤美綠園道周邊鄰近每逢周五晚間都有重機車聚，但重機往往占用一般機車停車格或是紅線，甚至騎士會拉轉引擎製造噪音，吵著民眾睡不著覺，引發居民憤怒火大，日前甚至與警方有口角。發起車聚活動的創辦人王恆偉表示，活動舉辦至今已經16年，但參加的車友有許多已非原本成員，有太多不認識，直言將停辦綠園道週五車聚，「會約束原本成員不要參加！」

王恆偉指出，該聚會最初從2006年開始，許多重機同好都會在勤美綠園道附近聚會，大家都是喝喝咖啡、聊天，當中不乏許多稀有重機，甚至引來攝影愛好者來拍照，還吸引許多北部車友集體南下聚會，也有香港、英國觀光客來台中時會前往的景點。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲王恆偉表示，過往聚會時，車友都會遵守規則，而他也找行動咖啡車到場，請大家喝咖啡，不會造成周邊居民的困擾。（圖／民眾提供）

王恆偉表示，過往聚會時，車友都會遵守規則，而他也找行動咖啡車到場，請大家喝咖啡，不會造成周邊居民的困擾，「16年來幾乎沒有被警方開過罰單，大家只是聚在一起喝咖啡聊天！」

王恆偉直言，疫情開始，行動咖啡車就已經停止，且過往單純喝咖啡聚會現在已經變質，有太多不認識的車友，不受約束，來了之後大聲喧嘩，猛拉引擎製造噪音，「沒辦法限制其他車友不要來，只能約束熟識成員暫停前往。」宣布暫停在該處舉辦車聚活動。

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