台中各百貨母親節前哨戰開打　購物送金牌、特斯拉強吸客

▲台中廣三SOGO感謝祭與百萬人氣IP「黃阿瑪的後宮生活」聯手合作推滿額禮。（圖／記者游瓊華攝）
記者游瓊華／台中報導
百貨業上半年最大的母親節檔期促銷前哨戰號角響起！廣三SOGO、新時代、台中大遠百以及中友等都推出滿千送百促銷活動搶客。台中廣三SOGO百貨「全館感謝祭」除了滿仟送佰、銀行滿額禮等回饋外，今年與百萬人氣IP「黃阿瑪的後宮生活」合作推滿額禮。中友百貨適逢30周年慶，推出39枚999.9純金金幣以及特斯拉電動汽車抽獎搶客。
廣三SOGO表示，全館感謝祭最高回饋近17%，即日起到3月24日化妝品滿萬再加送600點Smart Card點數或300元廣三SOGO商品禮券；大家電、名品、珠寶滿5千送1000點Smart Card點數或500元廣三SOGO商品禮券。
▲台中大遠百母親節檔期自3月18日正式開打。（圖／記者游瓊華攝）
台中大遠百「美麗購物節」VIP預購期間到17日為止，化妝品內睡衣累計3000送300十足券、單筆1萬再加送200十足券，百貨服飾單筆4000送200抵用券、遠百APP會員再加送100抵用券，保健器材單筆5000送500十足券，大家電單筆1萬送1000十足券。館方預估今年母親節整檔業績目標上看38億元、年增8％。
▲台中百貨母親節前哨站開打，購物送金牌、特斯拉搶客。（圖／記者游瓊華攝）
中友百貨3月17日到4月6日首波週年慶檔期正式開打，推出全館滿千送百、4波獨家會員禮、信用卡刷卡滿額禮等促銷優惠吸客，整檔業績目標拚18.35億元，年增7.7％。
大魯閣新時代購物中心即日起至21日結合館內3大日系品牌MUJI、UNIQLO、宜得利，推出獨家優惠，包括3000元送200元，另有化妝品滿2000送200，號稱回饋率高達14％。
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