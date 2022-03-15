台中各百貨母親節前哨戰開打　購物送金牌、特斯拉強吸客

竹北大遠百搶在新春農曆年前試營運，「大魔王停車場」話題不斷，開幕不到一個月，牆上滿滿戰績刮痕，讓車主們哀鴻遍野，近日在新竹地區各大社團、LINE群討論不斷。業者重視消費者使用心聲，也不斷思考如何改善「魔王關卡」，9日凌晨開始先拆除商場停車場入口的「戰績牆」，讓網友們拍手叫好。