國內玩2年只推1處！人造景點「像複製貼上」他嘆：還愛外國風

▲原PO發文「認真問，台灣的觀光還有救嗎？」引發討論。（示意圖／記者蔡玟君攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「這兩年因為不能出國的關係，放假就是到台灣各地走走。」有網友分享國旅心得，大誇花東風景很漂亮，不管去幾次都不會膩，可一旦撇除自然景觀，他發現人造景點都很像，「從南到北幾乎都是同一種模式複製貼上，重複性質高、了無新意，周邊也缺乏整合」，不禁問卦「認真問，台灣的觀光還有救嗎？」

這位網友在PTT的Gossiping板上表示，這兩年不能出國，有放假他就是在台灣各地走走，笑推花東不管去幾次都不會膩，「但是除了自然景觀還不錯，人造景點完全就是莫名其妙！」舉凡老街、吊橋、彩繪村、天空步道、玻璃教堂等等，從南到北幾乎都是同種模式，可以說景點就是「憑空從地上冒出來」，旁邊則有幾間賣土產的商店，讓他直嘆「毫無特色」。

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另外，這幾年似乎很流行「梅花鹿農場」，「每間弄成日式風格，裡面蓋神社、鳥居，養的動物不外乎水豚、羊駝、狐獴、笑笑羊。」讓他覺得更奇葩的是，熱門打卡景點幾乎都是外國風格，感覺台灣人真的很愛歐式建築，「清境農場周遭那些充滿突兀跟違和感的建築，海邊就一定要蓋成地中海風格的樣子。」

▲近兩年因疫情影響，國人放假時就是在台灣各地玩。（示意圖／記者李宜秦攝）

這樣的狀況，讓他直搖頭，「明明就是自己國家，卻一直模仿國外的觀光景點，認真問，台灣觀光還有救嗎？」貼文一出，許多人也頗有共鳴，「地中海風格的我真的不懂，這裡是台灣欸」、「一流天然資源、二流設備、三流觀光客」、「很多跟當地根本沒連結的人事物跟食物」、「中肯，台灣景點我只推自然風景和古蹟寺廟」、「原生景點，像大自然和老屋其實滿不錯，爛的是為觀光硬蓋又極為突兀、毫無美感的垃圾。」

還有網友直嘆，「住宿有夠貴，動不動就破萬變成基本款」、「台灣住宿真的不合理，住宿價差，出國機票都有了」、「問題是飯店超貴吧」、「沒有政府的整體建築、街道和風景的環境規劃，靠少數業者也很難改變景觀」、「台灣特色是啥？問題更多是缺乏美感跟環境不協調，然後特產全台都一個樣」、「不求每個街道都乾乾淨淨，但是至少風景區的街道弄乾淨一點可以嗎？」