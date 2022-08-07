暑假出遊首選！大省專案「搭高鐵＋住4星酒店」比來回車票還便宜

▲高鐵推出多項遊程，購買國旅聯票十鼓仁糖文創園區門票，加購高鐵車票享有優惠。（圖／十鼓仁糖文創園區提供）



記者李宜秦／台北報導

配合暑假到來及國旅補助方案推動，台灣高鐵公司趁勢推出多項國旅遊程，包括美食饗宴之旅、大省專案、國旅聯票、飯店聯票等，旅客可依照自己的需求選擇適合的專案。以台北出發至高雄為例，入住四星級酒店，車票加住宿費最低只要2490元起，比高鐵來回車票還便宜。

高鐵公司旅遊事業處產品經理余福學表示，高鐵假期適合全家出遊，親子、情侶都非常合適，8歲到80歲都可以來參加，本次也推出多種包套行程，包括一日遊、二日遊，還有美食套裝，除了有高檔的米其林、必比登美食外，還有在地特色小吃、原住民料理等，甚至還有專車接送、專人導覽的服務。

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▲▼高鐵國旅套裝遊程安排多種行程，包括椪糖DIY、台南奇美博物館殭屍展等。（圖／記者李宜秦攝）

高鐵也推出「大省專案」，主打兩人成行、每人2990元起，四人成行每人只要2490元起，部分飯店還可享有房型免費升等的加碼好康，高鐵會員還有優惠，另可多折抵600元。

高鐵大省專案結合北中南26家飯店，平日搭高鐵從台北至左營、兩人成行住一晚，每人只要2990元起，等於高鐵來回車票加十元就能包住宿；若平日四人同行則每人只要2490元起，甚至比北高高鐵來回車票更便宜，高鐵會員在9月底前訂購高鐵假期產品，兩人同行每人最高可再折抵600元。

▲高鐵大省專案合作飯店包括台南捷絲旅十鼓館，住宿加購十鼓仁糖文創園區門票可享有優惠。（圖／記者李宜秦攝）

大省專案合作的飯店包括台北六福萬怡酒店、老爺會館、台中長榮桂冠酒店、頭等艙飯店、台南捷絲旅十鼓館、高雄福容飯店等。

另外在飯店聯票部分，高鐵也與台南捷絲旅十鼓館合作，鼓韻客房含早餐3069元起，加贈迎賓點心，館內設有游泳池，平日入住限量加贈新天鵝堡桌遊，加購高鐵車票享75折起的優惠。

▲▼十鼓仁糖文創園區相當適合親子旅遊，園區內設有多種遊樂設施，一票玩到底。（圖／記者李宜秦攝）

而高鐵國旅聯票則提供千項旅遊商品加購高鐵75折起的優惠，其中也與十鼓仁糖文創園區合作，園區內有高空鞦韆、攀岩、滑索、透明溜滑梯等設施，另外還有劇場演出，一票玩到底相當划算，且園區保留日治時期的工廠設備，具有濃厚的懷舊感。

若大省專案選擇「高鐵來回車票＋捷絲旅台南十鼓館一晚」，以台北往返台南為例，兩人同行每人2990元、四人同行每人2760元，加購十鼓仁糖文創園區門票享有買一送一的優惠，每房限購兩組。

高鐵公司統計指出，7月整體旅遊產品業績較6月成長80％，其中高鐵假期、飯店聯票成長100％，國旅聯票成長60％，推估是受到日前推出的旅行百百態專案刺激業績，加上暑假到來及國旅補助政策，都使國人出遊意願大增。

▲▼十鼓仁糖文創園區內有多種遊樂設施，如攀岩、高空盪鞦韆、透明溜滑梯等，另外還有劇場表演。（圖／十鼓仁糖文創園區提供）