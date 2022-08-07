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楠梓產業園區動土！完成半導體S廊帶關鍵拼圖　兆元科技產業聚落將成形

▲▼楠梓產業園區開發動土典禮。（圖／記者周宸亘攝）

▲高雄楠梓產業科技園區今（7）日正式動土，眾多貴賓與會、到場共襄盛舉。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者張惠媛／高雄報導

中央力推的「大南方大發展」計畫，從南科開始一路到小港，欲打造出「半導體S廊帶」，而高雄楠梓產業園區，又被譽為「S廊帶關鍵拼圖」，被視為高雄市產業轉型、建構半導體產業鏈關鍵樞紐的楠梓產業園區，今（7）日舉行園區動土典禮，自園區報編到動土儀式，在高雄市長陳其邁帶隊、市政團隊發揮高效執行力之下，於一年內完成，讓行政院長蘇貞昌大讚高雄市政團隊，以及市長陳其邁的執政實力和魄力，今不僅有多位立委、議員到場共襄盛舉，還有楠梓區27位里長皆出席見證高雄市華麗轉身新起點。

楠梓產業園區動土典禮以「科技綠廊、導向新機」為主軸，於園區旁中油舊高煉場區內舉辦，行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁、政委兼發言人羅秉成、政委黃政達、國科會主委吳正忠、經濟部長王美花，及產業鏈關鍵大廠台積電董事長劉德音、台積電副總經理王英郎、荷商艾司摩爾、美商英特格、德商默克與日商華爾卡等代表皆蒞臨，並由高雄市副市長羅達生介紹楠梓產業園區發展脈絡及願景，曾建構石油產業鏈、為台灣經濟奇蹟重要推手，在高雄市邁向產業轉型的歷史進程中，也成為打造高雄完整半導體產業鏈的關鍵拼圖，中油高煉廠將從煉油廠轉型為晶圓廠，具備承先啟後的意義。

▲▼楠梓產業園區開發動土典禮。（圖／記者周宸亘攝）

▲高雄市副市長羅達生介紹楠梓產業園區發展脈絡及願景。

羅達生表示，楠梓產業園區全區29.83公頃，公共設施與綠地高達40%，擁大面積綠帶，在產業發展下也兼顧生態環境，為全台唯一結合晶圓廠、三鐵共構、交通樞紐之高科技園區，在完善的短、中、長期規劃之下，持續提升區域交通條件，更是全國第一個落實聯合國永續發展SDGs規範的園區，製程用水使用100%再生水、全國最高90%廢棄物整體再利用率、預計2050年達成淨零碳排，未來將同時身兼亞洲高階製造中心和半導體先進製造中心，不僅能打造兆元科技產業聚落，也將於不久後的未來，創造4.5萬的優質工作機會。

▲▼楠梓產業園區開發動土典禮。（圖／記者周宸亘攝）

▲高雄市長陳其邁指出，高雄是大南方大發展計畫中的經濟戰略樞紐。

▲▼楠梓產業園區開發動土典禮。（圖／記者周宸亘攝）

▲高雄市長陳其邁感謝市政團隊與地方鄉親的支持。

高雄市長陳其邁同時也是楠梓產業園區重要推手，陳其邁指出，高雄是大南方大發展計畫中的經濟戰略樞紐，過去高雄從一個農業漁村聚落，在台灣經濟起飛時期轉型成工業化城市，而現今半導體S廊帶即將成形，「護國神山」台積電確定進駐，將提供更多工作機會，讓許許多多的北漂青年能回到自己的家鄉，陳其邁也引用台積電董事長劉德音的專訪內容，表示TSMC在國際上的價值不容忽視，同樣地，未來高雄也將成為國際上不可忽視的一座城市。陳其邁上任時喊出「兩年拚四年」的目標，今楠梓產業園區動土典禮即象徵一大里程碑，也實現對鄉親的承諾，陳其邁更在台上特別感謝所有議員、里長等地方鄉親的支持。

▲▼楠梓產業園區開發動土典禮。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼行政院長蘇貞昌表示，高雄令人刮目相看，中央也將全力支持。

▲▼楠梓產業園區開發動土典禮。（圖／記者周宸亘攝）

行政院長蘇貞昌致詞表明，台灣經濟起飛時期高雄受到許多的環境衝擊，「我們的歲月靜好，是因為有高雄負重前行」，因此蔡英文總統上任後也一直希望可以達成國土均衡發展的目標，並讓辛苦貢獻的高雄鄉親帶來更多機會，細數高雄近年來的亮眼成績，由前高雄市長陳菊打下穩固基礎、於陳其邁市長主政期間快速發展，如今迎來楠梓產業園區動土，讓人刮目相看，也承諾中央將全力支持高雄。

▲▼楠梓產業園區開發動土典禮。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼開工動土典禮禮成，象徵高雄華麗轉身起點。

▲▼楠梓產業園區開發動土典禮。（圖／記者周宸亘攝）

在與會貴賓一同參與植樹啟動儀式和開工動土典禮後，今日高雄再度邁開一大步、華麗轉身的起點就從楠梓產業園區開始，帶動高雄從工業城市蛻變為兼顧產業發展、與環境共生共榮的高科技智慧城市。

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