預防安倍效應！　日相岸田文雄公開露面「黑衣人出動」護體

▲日本首相岸田文雄日前在東京現身時，身邊有大批隨扈及保鑣。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

前日本首相安倍晉三遭近距離槍擊身亡，震驚全球。現任首相岸田文雄今（6）日出席廣島原子彈爆炸77周年紀念活動，為了避免悲劇重演，他到場及離開時，身邊都有大批保鑣層層防護，上台致詞期間，身後隨扈也保持高度警惕。

広島市平和記念式典 終了

岸田文雄 内閣総理大臣

退場pic.twitter.com/obbUd2S7iM — 3 (@TAvril33) August 6, 2022

《日本放送協會》（NHK）報導，紀念活動上午8時起在廣島市和平公園舉行，原爆倖存者、罹難者家屬、岸田文雄及99個國家的代表皆有出席。由於疫情影響，這也是3年來首度開放一般民眾入場觀禮，官方統計約3200人參加。上午8時15分，也就是當年原子彈投下的時刻，全場都為戰火亡魂默哀。

廣島市市長松井一實表示，「這個世界似乎越來越相信，沒有核武威懾，就無法維持和平」，但他呼籲正視使用核武的後果，並為國際紛爭與衝突找到更好的解決之道。

▲岸田文雄演講時，身後保鑣保持警惕。（圖／達志影像／美聯社）

岸田文雄表示，「無論道路多麼狹窄、崎嶇或困難，我們都將朝著無核武世界邁進。」聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）也說，「原爆罹難者堅定的證詞，讓人們認識到核武的愚蠢」，他提及當前世界局勢，批評俄羅斯的核武威脅，「嚴重核武威脅正在全球迅速蔓延，從中東到朝鮮半島，還有俄羅斯入侵烏克蘭。承認世上存在爆發核武戰爭的可能性，這是令人絕對無法接受的。」

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