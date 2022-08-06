洗腎診所傳大火！女護理師堅持「照護到最後」　留守原地犧牲性命

▲南韓行政安全部長李祥敏前往京畿道利川市該間透析診所。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓位於京畿道利川市的一間透析診所昨（5）日傳出大火，火勢疑似從3樓的一座廢棄室內高爾夫球場傳出，造成5人死亡、42人輕重傷，其中死亡的大部份是接受血液透析治療（洗腎）的患者，以及一名護理師。該名50歲的女護理師原有時間可以逃生，不過她卻堅持盡責照顧患者，最後犧牲性命。

根據韓媒《中央日報》，京畿道利川市官庫洞一座命名為「鶴山大廈」（학산빌딩，音譯）的建築於5日上午10時左右傳出火勢，位於該棟建築4樓的透析診所一度孤立無援，消防人員只能破窗進入搶救，其中50歲的女護理師玄恩敬（현은경，音譯）卻不幸命喪火窟，她直到死前最後一刻照護病患的模樣也被監視器拍下來。

▲消防人員破窗進入搜救。（圖／達志影像／newscom）

消防人員研判，玄恩敬可能是因為吸入過多濃煙才會窒息死亡，「由於患者大多正在接受血液透析治療，因此難以立即逃生」；首爾聖母醫院腎臟內科教授梁哲宇（양철우）則解釋，「若因停電等問題導致透析機器無法運轉，必須拔除透析管、中斷透析，一旦未做好完善舉措，恐怕患者1至2分鐘內便會產生血栓，導致血液開始凝固。」

玄恩敬的兒子受訪時透露，母親生前對病患照護相當盡責，與患者、院方的關係都算不錯，甚至還有患者為了感念母親細心照護，提著韓式炸雞前往住處一起分享。

根據《韓聯社》，消防當局研判火勢可能是從3樓一座廢棄的室內高爾夫球場傳出，至於濃煙則透過某種管道傳向4樓的透析診所。火災當下曾在現場進行拆除施工作業的3名工人向京畿南部警察廳透露，他們親眼目睹1號房的天花板傳出火花、濃煙，因此於上午10時10分撥打119報案。

據悉，南韓國務總理韓悳洙於6日上午前往死者靈堂問候。

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