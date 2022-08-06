安倍愛將：台灣有事「日本就是戰區」！　譴責共軍射飛彈

▲高市早苗在推特開炮，嚴厲譴責共軍發射飛彈。（圖／達志影像、路透）
記者王佩翊／編譯
自民黨政調會長高市早苗5日透過推特嚴正譴責中國大陸在台灣周遭海域舉行軍演並試射飛彈。身為安倍生前力推的後繼人選，她強調，一旦台灣有事，屆時日本無疑將會成為「戰區」。雖然防衛大臣岸信夫已在第一時間召開記者會，並透過外交管道抗議，但高市認為，包含美國在內等各相關國家的首相、外務大臣、防衛大臣應盡速舉行各層級會議。
高市早苗5日在推特上發表推文，嚴正批判中國在台灣周遭海域軍演，並指責共軍發射飛彈且落入日本專屬經濟區的行為。
▲高市早苗連發3推文，籲當局積極應對。（圖／高市早苗推特）
她寫道，「中國在1天內連續發射5枚飛彈並落入日本專屬經濟區，是非常惡劣且危險的行為。雖然岸信夫防衛大臣已經在第一時間召開記者會表示抗議，但是以美國為首的各相關國家，應該分別以首相、外務大臣以及防衛大臣的級別，舉行遠端會談。」
高市還指出，「安倍晉三前首相曾經說，『台灣有事，就是日本有事』，我相信中國昨天的行為，也讓很多人都心有同感。考慮到與那國島與台灣的實際距離，一旦台灣有事，解放軍的海軍與空軍勢必會進入東京與熱海之間。屆時日本無疑將會成為戰區。」
高市早苗的強烈言論也引發日本網友支持，網友紛紛表示，「中國就是藉著台灣問題挑釁日本」、「岸田政府太沒有危機意識了，竟然只是抗議」、「共軍的軍演到現在都還在進行，政府應該要立刻做出對應」等。
安倍元総理が｢台湾有事は日本有事｣と発言しておられましたが、昨日の中国の行為により、多くの方が実感されたと思います。与那国島と台湾の距離を考えると、台湾有事は東京と熱海の間に中国の海空軍が展開するような事態です。日本は間違いなく戦域に入ります。— 高市早苗 (@takaichi_sanae) August 5, 2022
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