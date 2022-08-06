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安倍愛將：台灣有事「日本就是戰區」！　譴責共軍射飛彈

▲▼ 安倍愛徒：台灣有事「日本就是戰區」！　譴責共軍射飛彈。（圖／達志影像、路透）

▲高市早苗在推特開炮，嚴厲譴責共軍發射飛彈。（圖／達志影像、路透）

記者王佩翊／編譯

自民黨政調會長高市早苗5日透過推特嚴正譴責中國大陸在台灣周遭海域舉行軍演並試射飛彈。身為安倍生前力推的後繼人選，她強調，一旦台灣有事，屆時日本無疑將會成為「戰區」。雖然防衛大臣岸信夫已在第一時間召開記者會，並透過外交管道抗議，但高市認為，包含美國在內等各相關國家的首相、外務大臣、防衛大臣應盡速舉行各層級會議。

高市早苗5日在推特上發表推文，嚴正批判中國在台灣周遭海域軍演，並指責共軍發射飛彈且落入日本專屬經濟區的行為。

▲▼ 安倍愛徒：台灣有事「日本就是戰區」！　譴責共軍射飛彈。（圖／高市早苗推特）

▲▼ 安倍愛徒：台灣有事「日本就是戰區」！　譴責共軍射飛彈。（圖／高市早苗推特）

▲▼ 安倍愛徒：台灣有事「日本就是戰區」！　譴責共軍射飛彈。（圖／高市早苗推特）

▲高市早苗連發3推文，籲當局積極應對。（圖／高市早苗推特）

她寫道，「中國在1天內連續發射5枚飛彈並落入日本專屬經濟區，是非常惡劣且危險的行為。雖然岸信夫防衛大臣已經在第一時間召開記者會表示抗議，但是以美國為首的各相關國家，應該分別以首相、外務大臣以及防衛大臣的級別，舉行遠端會談。」

高市還指出，「安倍晉三前首相曾經說，『台灣有事，就是日本有事』，我相信中國昨天的行為，也讓很多人都心有同感。考慮到與那國島與台灣的實際距離，一旦台灣有事，解放軍的海軍與空軍勢必會進入東京與熱海之間。屆時日本無疑將會成為戰區。」

高市早苗的強烈言論也引發日本網友支持，網友紛紛表示，「中國就是藉著台灣問題挑釁日本」、「岸田政府太沒有危機意識了，竟然只是抗議」、「共軍的軍演到現在都還在進行，政府應該要立刻做出對應」等。

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