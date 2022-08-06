南韓第一夫人再陷「論文風暴」！內容提男女八字配對　英文亂翻譯

▲南韓第一夫人金建希再度陷入論文風暴。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統尹錫悅早在大選時，其妻子金建希（김건희）便身陷偽造學經歷、論文抄襲風波，當時她被指控就讀淑明女子大學教育研究所美術教育學時，抄襲的部份占論文總體42%，如今又被爆料就讀國民大學時的博士論文涉嫌抄襲，且刊登在學術期刊的論文出現英文誤譯，甚至論文選題內容離譜。

根據韓媒《News1》，金建希被指控在國民大學數位內容設計學時所發表的4篇論文涉嫌抄襲，其中一篇還是用來取得博士學位的正式論文，對此國民大學針對4篇論文重啟調查，並於本月1日發布調查結果，表示包括博士學位論文在內的3篇論文並不算是違反規定，因此不影響博士學位，至於另一篇論文則已無法檢驗。

其中，金建希於2008年在國民大學發表博士論文「利用Avatar（軟體）進行運勢占卜內容之開發研究」，該篇論文內容談及多對男女的配對組合，包括禿頭男與月亮臉女、小嘴男與大嘴女等，令外界質疑該篇論文內容的水準根本與博士學位不相符。

另外，金建希刊登在學術期刊的某篇論文內，甚至將「維持會員」的韓文翻譯成英文「member yuji」，Yuji是「維持」（유지）的韓語發音，令人感到啼笑皆非。

韓媒《SBS》則引述消息人士說法，指出金建希2009年就讀高麗大學新聞媒體研究所時的同學A某，竟然受聘於總統辦公室的專任行政官。

根據《韓聯社》，南韓總統辦公室解釋，A某先前是首爾江南某大型活動公司的代表，在策展與活動企劃上擁有20多年資歷，加上早在尹錫悅競選總統時就曾擔任宣傳企劃團長，在大選初期扮演關鍵角色，因此才決定聘用A某擔任總統辦公室專任行政官。

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