安倍遇刺檢討報告出爐　第1槍後「沒人聽出槍聲」！維安破口內幕曝

▲ 安倍被從背後開槍，大量輸血仍不幸身亡。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本前首相安倍晉三7月8日街頭演說中遇刺，遭41歲槍手山上徹也近距離連開2槍，搶救不治身亡。日本警視廳公布檢討報告指出，當時負責安倍身後的警官擅自離開崗位，導致後方維安出現漏洞。且在山上開第一槍時，由於聲音和一般槍枝不同，「就像煙火」，現場竟沒有任何警官意識到那是槍響。

根據《讀賣新聞》，日本警視廳5日公布的調查結果顯示，安倍遇害當時出現各種警備上的問題，首先是現場雖安排十幾名警察，山上開槍前卻沒有任何人在安倍後方。

負責安倍後方維安的警官原先在演講場地護欄外側的車道上，但安倍準備舉起麥克風時，前方右側的聽眾增加，他便在另一名警官的指示下進到護欄內側，主要警戒前方，這時護欄內共有4名警察。但他未告知現場指揮官就離開崗位，破壞整體維安配置平衡，成為山上能夠從安倍身後開槍的原因之一。

警視廳官員指出，若該名警官有向指揮官報告，指揮官也許就會下達指示，加強安倍後方警戒，避免憾事發生。

▲ 山上犯案後當場被捕。（圖／路透）

至於為何發生這樣的溝通問題，關鍵在於負責警備的奈良縣警方設想不足。根據調查，奈良縣警方擬定的警備計畫主要針對聽眾衝到馬路上或丟擲物品，對於槍手等有強烈殺意者的防備較弱。且護欄內部維安人員所站的位置也突顯危機意識不足，4名警官中離安倍最近的警視廳特警（SP）和他也有2至3公尺距離，無法立即反應。

山上開槍前從人行到走到車道上，距離安倍身後僅7公尺，但直到第一聲槍響，沒有任何一名警官將他視為可疑人物。且由於他自製的土炮發出爆炸聲和白煙，和一般槍枝不同，現場警察全都沒有意識到那是槍聲。一名警官提到，「聲音就像煙火。」

警視廳這份調查報告已經呈交國家安全委員會，而奈良縣警方除警視廳調查以外，也正自行進行檢討，預計與警官面談並查明責任後，再考慮修改體制。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》