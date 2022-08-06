鶯歌陶博館前「路面變黃河」　原因曝光...居民諷：親水公園

記者陳雕文／新北報導

新北市鶯歌陶瓷博物館前的路面6日上午10點多爆裂噴水，300公尺長的馬路全泡在泥水中，臉書社團【我是鶯歌人】公告案發原因，居民看完超火大，但除了路面黃泥事後非常難清理之外，案發地附近還有多條道路停水，嚴重影響居民、店家用水，目前館前路至三鶯大橋4線道仍舊封閉，呼籲民眾繞道而行。

▲鶯歌陶博館外馬路淹水。（圖／翻攝自臉書我是鶯歌人）

【我是鶯歌人】在稍早貼出案發原因，「由於施工造成水管破裂，還請鄉親們通行請記得避開喔！」居民紛紛留言砲轟，「實在太離譜了！現在的工程專業素質真是爛…」也有人哀號，「建國路火車站店家全部停水中…」

▲車輛只能涉水而過。（圖／記者陳雕文翻攝）

目前停水路段有：中正三路、中正二路、二甲路、八德路、尖山埔路、尖山埔路二段、建國路、德昌二街、德昌街、桃和街、永利街、永吉街、永和街、永昌街、永明街、永智街、永樂街、甲一街、甲二街、甲三街、甲五街、福德一街、福德二街、福德三街、福德四街、福德五街、福昌街、福隆一街、福隆二街、育英街、興豐路、興隆街、重慶街、陶瓷街、高職西街、鶯桃路。上述路段從11點38分開始停水，預計停到下午5點！

▲馬路破裂不斷滲出水，有待相關單位搶修。（圖／記者陳雕文翻攝）

除了抱怨，也有居民幽默以對，留言表示，「陶博館戲水區前後一起開放」、「鶯歌親水公園」、「站著玩、趴著玩、還是鶯歌水上樂園好玩」、「陶泥滑水道，規模盛大」、「鶯歌港通水典禮」

▲▼面對泡水以及淤泥，附近店家跟居民只能盡力善後。（圖／記者陳雕文翻攝）