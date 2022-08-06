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共軍實彈射擊1個半小時結束？　他4分析習近平「見不好也得收」

▲▼ 中華戰略學會研究員，前中華民國海軍中權軍艦艦長張競 。（圖／記者任以芳攝）

▲中華戰略學會研究員、前中華民國海軍中權軍艦艦長張競。（資料照／記者任以芳攝）

實習記者李密／台北報導

共軍連日於台灣周圍海、空域實施環台軍演，台海動盪不寧。4日軍演結束數小時後，解放軍東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校對外公布，東部戰區實彈發射訓練任務已圓滿完成。對此，中華戰略學會研究員張競5日於節目中分析，共軍提早結束實彈射擊可能是因為軍演裝備沒有任何問題，且敵方沒有做情報彈測，也沒有民船民機介入。前立委沈富雄也指出，可能是「某人傳了某樣訊息」，讓中國國家主席習近平「見不好也得收」。

▲▼沈富雄出席平秀琳新節目《平論無雙》記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲前立委沈富雄。（資料照／記者李毓康攝）

張競5日在節目《少康戰情室》中表示，目前就實彈射擊科目而言已經結束，但其他海空沒有實彈的科目仍然在繼續，會照表操課。

張競分析，中共解放軍痛快結束實彈射擊的原因有四。第一，裝備整備沒有任何問題，所有申請3天，1天是正式、2天是預備日。實彈原來是管制3天，1天就能把課操完，確認裝備穩定、妥善。第二，老天幫忙，天氣穩定沒有變化，觀靶、測靶完全順利。第三，敵方沒有來做情報彈測、沒有干擾，因此沒有洩密。第四，沒有不長眼的民船或民機介入，因此直接宣布結束實彈射擊。

張競指出，對比1996年台海危機時美軍航艦直接穿越台海，巡洋艦邦克山號（USS Bunker Hill）是直接壓在落彈點的旁邊，但這次沒有任何美國單一軍艦的船進到相關靶區，反而都隔得遠遠的。張競認為，美軍與中共解放軍多年軍對軍外交不是玩假的，現在沒有人希望產生意外。

沈富雄也指出，中共解放軍下令停止實彈射擊的時間點有2個巧合。第一是美國眾議院議長裴洛西與南韓總統尹錫悅通電話，第二是中國外長王毅在東協高層會議晚宴開始前突然離場。沈富雄表示，這三件事同一時間發生，難道不是某人傳了某樣訊息，讓習近平「見不好也得收」？

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