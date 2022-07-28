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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

他才喊「林智堅政治生命結束」　余正煌隔日就發聲明了

▲▼林智堅市長參選人說明碩士論文記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲民進黨桃園市長參選人林智堅。（資料照／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅深陷論文抄襲風波，日前才召開記者會，曝光整起事件時序，強調自己清白，但仍難平質疑。其中，台大國發所的部分，校方27日舉行論文審定會，林智堅缺席，關鍵人物余正煌則親自到場，並發出聲明稱「本人未有任何抄襲之情事」，引來各界關注，而巧合的是在這之前，前民進黨立委沈富雄才說，「林智堅的政治生命finish（結束）」。

林智堅被控台大國發所碩士論文部分涉抄襲，其指導教授、現任國安局長陳明通曾幫忙辯護，強調是學生余正煌在取得林智堅同意後，才借用林智堅的民調資料。

林智堅為澄清二度召開記者會，桃園在地立委鄭運鵬也到場相挺。根據林智堅提供的時序，2014年11月29日九合一當選，2015上半年提供內部民調給陳明通，2015年8月11日，陳明通以此投稿期刊，2015年下半，陳明通認為這個題目有很多可延伸方向，林智堅決定以新竹市長選戰作為研究。

而在2016年1月，陳明通才建議余正煌改研究題目，到了2016年2月1日，陳明通寄了電郵，內容是修改林智堅研究計畫草稿，這就是國民黨如今緊咬的雷同文字。

沈富雄26日在《少康戰情室》表示，林智堅的政治生是結束的，鄭運鵬坐在這種人旁邊，顯然過度陪葬，「你的盤算是錯誤的，坐在那個位子也是錯誤的」，並稱自己已經叫人傳話給鄭運鵬的辦公室主任。

針對論文門案，始終保持低調的余正煌27日發出聲明，稱「未有任何抄襲之情事」，並說外界所指他論文涉及抄襲之情事，與客觀事實不符，日後若仍有不實指控、造謠抹黑或惡意中傷之情況，將依法訴追相關責任，以維自身權益。

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