閩南語認證考試1.9萬人報名創新高　最年長86歲、最年輕4歲都來了

▲閩南語認證考試今起登場，1.9萬人報名創新高，並首次分成兩天考試。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

教育部「「111年閩南語語言能力認證考試」今（6日）起登場，因應防疫考量，今年首度分成今明兩天在18個考區、67處試區學校舉行，今年考試總報名人數達到1萬9487人，再創歷年新高，其中年紀最大考生為86歲、最小4歲，還有來自馬來西亞、日本、印尼、越南等不同國家的考生前來共襄盛舉。

在疫情影響下，閩南語能力認證考試首次分成兩天舉行，今天進行A卷（包含基礎級、初級）考試，明（7日）進行B（包含中級、中高級）、C卷（包含高級、專業級）測驗，而今年全國共有18個考區、67處試區學校協辦，考試總報名人數已達1萬9487人，再創新高，其中B卷首次突破萬人報名，占今年報名總數52％。

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教育部表示，若以職業別來看，近2年均以學生群族報名人數最多，今年有8133人報考，12歲以下考生更有4595位，占學生族群比率高達56％；另今年年紀最大的考生為86歲，最小則為4歲，還有來自馬來西亞、日本、印尼、越南等不同國家的考生前來共襄盛舉。

▲閩南語認證考試1.9萬人報名創新高，並首次分成兩天考試。（圖／教育部提供）

此外，今年團體報名的組數及人數均有增加，教育部指出，全國共有1356組、9099人參加團報，較去（110）年1310組、9748人略有成長；團報最多仍為台南市海佃國中，團報人數共計309人，已連續6年成為全國團報第一的學校。

教育部提醒考生，今年考試成績預定在10月17日上午9時起開放網路查詢，並寄發成績單，考生若遲至10月21日仍未收到通知，請洽承辦單位國立台灣師範大學。若對成績有疑義，也請務必於10月17日至21日期間，一律以郵寄方式申請複查。達分級標準者，將在11月7日起寄發認證證書；若在1週內未收到證書，也請向台師大確認寄證情形。

