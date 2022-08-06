夏夜饗宴！英仙座流星雨下週登場　每小時達百顆、最佳觀賞時間曝

▲英仙座流星雨下週登場，最多每小時可達百顆。（圖／台北天文館提供）

記者許敏溶／台北報導

天文迷注意！被譽為三大流星雨之一的「英仙座流星雨」，下週即將登場，台北市立天文科學教育館指出，流星雨數量每小時可達到百顆，8月11日至14日都是觀賞的好機會，雖然遇到滿月前後，但只要把握觀賞要訣，民眾仍然可以享受一場豐盛的流星盛宴。

英仙座流星雨為三大流星雨之一，而且極大期發生在暑假，流星數量多加上亮度高，常有火流星出現，非常適合民眾觀賞，台北天文館指出，8月11日至14日都是觀賞的好機會，而8月13日則來到極大期，預測每小時將出現上百顆流星，當天雖然受滿月影響，無法看到較暗流星，但民眾盡量選擇無光害且視野遼闊處，仍可用肉眼盡情觀賞。

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▲英仙座流星雨下週進入極大期，圖為2020年盛況。（圖／台北天文館提供）

為了迎接即將到來的英仙座流星雨，台北天文館指出，將在今明（6、7日）兩天與下週六日（13、14）這兩周，推出「英仙座流星雨」假日主題定時導覽，配合展示場內豐富的多媒體互動模型，分享有關流星雨的知識以及觀賞的方法，還有關於宇宙的大小新鮮事，今天及下週六的宇宙劇場夜間星象解說場次，也將透過星象儀的演示來教大家如何尋找英仙座流星雨的蹤跡。

台北天文館表示，展示場的定時導覽時間為每周六、日上午10、11時與下午14、15、16時，民眾購票進入展示場後，在一樓服務台登記即可參加，宇宙劇場周末夜間的星象解說則有19時和19時30分兩場，免費入場。詳情請見台北天文館網站。

