比北極星還亮的「奇異之星」登場　最佳觀賞時間曝光

▲比北極星還亮的奇異之星「Mira」（方框內的圓圈處）登場。（圖／台北天文館提供）

記者許敏溶／台北報導

喜愛天文的民眾，最近應該發現夜空中有顆暗星悄悄變亮，台北市立天文科學教育館指出，這顆星星位在鯨魚座的「蒭藁增二」，英文名「Mira」，意指是一顆不可思議奇異之星，從根本無法看見的10等星增亮約1600倍，變成比北極星還亮的2等星，預測將在7月中下旬達到極亮，擠進六千顆肉眼可見星星的前50名，天文迷不要錯過。

台北天文館表示，從最近的觀測紀錄來看，「Mira」正持續明顯增亮，預測將在7月中下旬達到極亮，而最近明亮的火星剛好在其附近，更加方便天文迷尋找，只要循著紅色的火星向下約10度，也就是手伸直時一個拳頭寬度，找到另一顆與北極星同亮的亮星「天囷一」，再轉向垂直方向的同等距離處即可看到「Mira」。

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▲比北極星還亮的奇異之星「蒭藁增二（Mira）」登場，最佳觀賞時間為七月中下旬。（圖／台北天文館提供）

天文館進一步說明，「Mira」距離地球約299光年，質量約為太陽的1.18倍，是一顆紅巨星，半徑在太陽的332至402倍間來回收縮膨脹，當它從膨脹最慢轉為收縮最快的這段期間，亮度也達到最高，在332天的週期裡，它從根本無法看見的10等星增亮約1600倍，變成比北極星還亮的2等星。

天文館表示，目前已經發現數千顆類似的星星，而「Mira」正是其中最早被發現，也是最亮的一顆，因此天文學家將這類變星統稱為「蒭藁型變星」或「米拉變星」（Mira variable），有興趣的民眾不妨在午夜後的東方天空，找找看這顆被點亮的奇異之星。