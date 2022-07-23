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最遙遠的冥王星來到最近處！天文館在繁星點點間覓得蹤跡

▲▼曾經是九大行星之一冥王星，日前來到「衝」的最近處。（圖／台北天文館提供）

▲冥王星日前來到「衝」的最近處，圖為NASA在IG上分享的冥王星地形彩圖。（圖／台北天文館提供）

記者許敏溶／台北報導

「九大行星」是所有30歲以上民眾都耳熟能詳的名詞，但最遙遠的冥王星在2006年8月被改分類為「矮行星」，九大行星因此走入歷史，但冥王星仍在軌道上運行，並在週四（21日）達到離地球最近、最亮的位置，也就是「冥王星衝」，台北市立天文科學教育館在昨（22日）透過位在澳洲賽丁泉天文台的望遠鏡，拍攝到它黯淡的蹤跡，並與國人分享。

▲▼曾經是九大行星之一冥王星，日前來到「衝」的最近處。（圖／台北天文館提供）

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▲天文館在7月22日相隔約4小時所拍攝的冥王星（圓圈內），可看出其與恆星不同，前（圖左）、後（圖右）已有明顯移動。（圖／台北天文館提供）

台北天文館表示，冥王星在1930年由美國天文學家湯博（Clyde Tombaugh）發現，成為太陽系的第九顆行星，但直徑只有2370公里左右，不僅比地球小，也比月球還小，由於以247.68年的周期環繞太陽而行，從發現至今尚未繞行太陽一圈。

儘管目前「八大行星」成為太陽系行星數量的標準答案，但台北天文館表示，冥王星依然在軌道上運行，並在7月21日達到離地球最近的位置，但即使距離最近，仍有將近50億公里之遙，即使最亮，視亮度也僅14.3等，比肉眼可見最暗程度還暗1300倍，民眾難以使用一般望遠鏡看見，故台北天文台才透過位於澳洲賽丁泉天文台望遠鏡，拍攝到它黯淡的蹤跡。

▲▼曾經是九大行星之一冥王星，日前來到「衝」的最近處。（圖／台北天文館提供）

▲曾經是九大行星之一冥王星上的沙丘地形。（圖／台北天文館提供）

台北天文館指出，目前只有美國的新視野號探測器，曾在2015年飛掠時做了一些探測，發現冥王星地形複雜而微妙，有山脈、冰原、深谷與沙丘等，若以不同顏色來代表，彷若一幅彩虹影像。

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